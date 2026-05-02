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Agenda

Presentación del libro 'Begoña ou o pracer da amizade'

Una imagen de Begoña Caamaño
Archivo El Ideal Gallego 

El lunes 4 de mayo, a las 20.00 horas, se presentará el libro 'Begoña ou o pracer da amizade', la nueva obra de Beatriz Maceda publicada por Xerais. En esta biografía novelada, cuatro voces míticas -Circe, Penélope, Morgana y Xenebra- se reúnen para narrar la vida de Begoña Caamaño, desde su infancia en Vigo hasta su papel clave en la cultura gallega contemporánea. Acompañando a la autora estará la doctora por la USC, Pilar García Negro.

Begoña Caamaño, periodista, activista y escritora, luchó por la igualdad y la libertad en una Galicia en transformación, tejiendo redes de amistad y compromiso. Este relato nos convida a descubrir el poder de las mujeres que devolvieron la voz a las olvidadas.

Cartel Beatriz Maceda
Cartel Beatriz Maceda
Cedida

La autora, Beatriz Maceda, nació y vive en A Coruña, aunque pasó parte de su vida en Vilalba. Maestra de Educación Primaria y especialista en Lengua Inglesa, cuenta con una dilatada trayectoria en el enseño y la literatura. Tras publicar relatos en 'Tempos Dixital', dio el salto al álbum ilustrado con títulos como 'Man. El alemán de Camelle' (2012) y 'O álbum de Garrincha' (2015). Entre sus obras destacan también 'Cuando John Lennon conoció a Valle-Inclán' (2017) y sus trabajos en 'Xerais: Lúa en Ningures' (2019), 'As sentinelas do silencio' (2022), 'Luísa Villalta. Alma de violino' (2023) y 'Teranga' (2024).

Se precisa inscripción. 

Fecha Iniciolunes, 4 de mayo de 2026 20:00

LugarAC Alexandre Bóveda

Dirección Rúa Santo André, 36, 15999 Goyanes, A Coruña, España

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