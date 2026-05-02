Presentación del libro 'Algo quedará de mí'

Marcedes Monmany, escritora y crítica literaria YouTube

Este miércoles 6 de mayo, a las 20.00 horas, en el salón de actos del Sporting Club Casino se presentará el libro 'Algo quedará de mí. Historia de diez heroínas de la resistencia en el campo de Ravensbrück' de Mercedes Monmany.

La editorial Galaxia Gutenberg y la librería Arenas invitan a la presentación y firma del libro. En el acto estarán presentes Manuel Santiago Arenas Rica, José María Paz Gago y Francisco Vázquez y Vázquez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Mercedes Monmany es crítica literaria y ensayista especializada en literatura contemporánea y ha sido editora en los principales periódicos y revistas españoles. Entre sus obras se puede mencionar 'Sin tiempo para el adiós' y 'Ya sabes que volveré'.

Presentación libro de MONMANY Cedida