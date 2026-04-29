Presentación del libro 'Algo quedará de mí'

Portada Algo quedará de mí

El próximo miércoles 6 de mayo, a las 20.00 horas, en el Sporting Club Casino de A Coruña se presentará el libro 'Algo quedará en mí: Historia de diez heroínas de la resistencia en el campo de Ravensbrück' de Mercedes Monmany. La autora también firmará ejemplares.

En este acto, organizado por Galaxia Gutenberg y Librerías Arenas, intervendrán Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural; Jose María Paz Gago, catedrático de la literatura comparada de la UDC y Francisco Vázquez y Vázquez, que fue alcalde de A Coruña y embajador de España ante la Santa Sede.

La entrada es libre hasta completar aforo.