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Presentación del libro 'Algo quedará de mí'

Portada Algo quedará de mí
Portada Algo quedará de mí

El próximo miércoles 6 de mayo, a las 20.00 horas, en el Sporting Club Casino de A Coruña se presentará el libro 'Algo quedará en mí: Historia de diez heroínas de la resistencia en el campo de Ravensbrück' de Mercedes Monmany. La autora también firmará ejemplares.

En este acto, organizado por Galaxia Gutenberg y Librerías Arenas, intervendrán Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural; Jose María Paz Gago, catedrático de la literatura comparada de la UDC y Francisco Vázquez y Vázquez, que fue alcalde de A Coruña y embajador de España ante la Santa Sede.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciomiércoles, 6 de mayo de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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