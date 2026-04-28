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Presentación del libro 'Memorias desaforadas' de Alfredo Conde

Alfredo Conde, cuando ganó el certamen de relato histórico Emilia Pardo Bazán 
Archivo El Ideal Gallego

Este miércoles 29 de abril, a las 19.30 horas, en el Sporting Club Casino se presenta la nueva obra de Alfredo Conde, 'Memorias desaforadas', con la participación del escritor y catedrático Chema Paz Gago.  

En este libro, Conde ofrece un recorrido personal y literario por algunos de los episodios más significativos, sorprendentes y reveladores de su vida. 333 páginas con sus recuerdos, reflexiones y anécdotas de su vida, marcada por la literatura, los viajes y el encuentro con múltiples culturas y personajes.

Alfredo Conde
Alfredo Conde
Cedida

Con la mirada lúcida y el estilo narrativo que le caracteriza, el autor comparte vivencias que transitan entre lo íntimo y lo histórico, lo cotidiano y lo extraordinario, en un libro que revisita distintas etapas de su trayectoria personal y profesional.

De Teófilo edicións, esta es una obra llena de historias singulares, cargadas de humor, ironía y una profunda mirada sobre la condición humana.

Fecha Iniciomiércoles, 29 de abril de 2026 19:30

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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