Imagen de la sede de la librería Arenas en la Avenida de Oza Archivo El Ideal Gallego

Este miércoles 22 de abril en el Sporting Club Casino de la Coruña, a las 20.00 horas, se realizará el acto del fallo del premio de literatura y ensayo 'Fernando Arenas Quintela 2026' en su vigésimo sexta edición.

El evento será presentado por Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural; Javier Ozores Marchesi, Conde de Priegue, escritor y vocal del jurado; Begoña Peñamaría Marcos, escritora y vocal del jurado; José María Paz Gago, catedrático de literatura de la UDC y vocal del jurado; Elena Galván Vázquez, escritora y secretaria de jurado; Francisco Vázquez y Vázquez, exalcalde de A Coruña, embajador de España y presidente del jurado.

A todos los asistentes se les obsequiará un ejemplar de la obra 'La cena de los videntes' de Javier Ozores Marchesi, primer premio Arenas. El autor estará firmando los libros en el salón de actos.