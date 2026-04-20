Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Acto del fallo del premio de literatura y ensayo 'Fernando Arenas Quintela'

Imagen de la sede  de la librería Arenas en la Avenida de Oza 
Archivo El Ideal Gallego 

Este miércoles 22 de abril en el Sporting Club Casino de la Coruña, a las 20.00 horas, se realizará el acto del fallo del premio de literatura y ensayo 'Fernando Arenas Quintela 2026' en su vigésimo sexta edición.  

El evento será presentado por Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural; Javier Ozores Marchesi, Conde de Priegue, escritor y vocal del jurado; Begoña Peñamaría Marcos, escritora y vocal del jurado; José María Paz Gago, catedrático de literatura de la UDC y vocal del jurado; Elena Galván Vázquez, escritora y secretaria de jurado; Francisco Vázquez y Vázquez, exalcalde de A Coruña, embajador de España y presidente del jurado.  

A todos los asistentes se les obsequiará un ejemplar de la obra 'La cena de los videntes' de Javier Ozores Marchesi, primer premio Arenas. El autor estará firmando los libros en el salón de actos. 

Fecha Iniciomiércoles, 22 de abril de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino de A Coruña

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación