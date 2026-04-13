Louie Fontaine presenta su rock teatral en la sala Mardi Gras

Louie-Fontaine Cedida

Louie Fontaine presenta el miércoles 15 de abril, a partir de las 21.horas, en la sala Mardi Gras, un concierto enmarcado en su nueva gira 'No Way Back Tour 2026'.

Fontaine, un artista de rock teatral cuya carrera ha cruzado continentes, comenzó su trayectoria musical en Copenhague, Dinamarca, donde fundó la Fischer Fontaine Band.

Con más de 300 conciertos en toda Europa, Fontaine creó la máquina de batería mecánica más grande del mundo -la Beat Machine-, lo que lo llevó a Nueva Orleans, Estados Unidos.

En ese país firmó con Invisible Records, colaboró con Rockie Charles, Russell Batiste y Daryl Johnson, y grabó su álbum 'The Sun Ain’t Black' en el legendario Dockside Studio, junto al productor ganador del Grammy Tony Daigle.

Ahora establecido en España, Louie Fontaine regresa con el 'No Way Back Tour 2026', acompañado por miembros históricos de su banda: Terry La Gaarde y Rick Heart.