Festival (IN)Visual en la Cidade das TIC

Invisual festival en a Cidade das TIC Cedida

(IN)Visual llega a Coruña Estudio Inmersivo (CEI), en la Cidade das TIC este 2 de mayo, con un innovador ciclo de conciertos audiovisuales inmersivos que convertirá el espacio en un punto de encuentro entre arte, tecnología y creación contemporánea.

Impulsado por la Deputación da Coruña, el festival propone cuatro experiencias LIVE AV en las que sonido, imagen y tecnología se combinan en tiempo real para ofrecer al público una vivencia sensorial y envolvente. Cada sesión arrancará a las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.30 horas, y será necesaria entrada para asistir.

Programación

Sábado 02 de mayo

MAOTIK presentará Between Lines. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 09 de mayo

Marta Verde & José Venditti protagonizarán Prima Materia. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 16 de mayo

Estela Oliva & Ana Quiroga llevarán al festival Azabache AV. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 23 de mayo

MIL111 cerrará el ciclo con Sin título 0.1. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.