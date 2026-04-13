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Agenda

Festival (IN)Visual en la Cidade das TIC

Invisual festival en a Cidade das TIC
Invisual festival en a Cidade das TIC
Cedida

(IN)Visual llega a Coruña Estudio Inmersivo (CEI), en la Cidade das TIC este 2 de mayo, con un innovador ciclo de conciertos audiovisuales inmersivos que convertirá el espacio en un punto de encuentro entre arte, tecnología y creación contemporánea. 

Impulsado por la Deputación da Coruña, el festival propone cuatro experiencias LIVE AV en las que sonido, imagen y tecnología se combinan en tiempo real para ofrecer al público una vivencia sensorial y envolvente. Cada sesión arrancará a las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.30 horas, y será necesaria entrada para asistir.

Programación

Sábado 02 de mayo 

  • MAOTIK presentará Between Lines. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 09 de mayo

  • Marta Verde & José Venditti protagonizarán Prima Materia. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 16 de mayo 

  • Estela Oliva & Ana Quiroga llevarán al festival Azabache AV. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Sábado 23 de mayo

  • MIL111 cerrará el ciclo con Sin título 0.1. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y la experiencia comenzará a las 20.00 horas.

Fecha Iniciosábado, 2 de mayo de 2026 19:30

LugarCoruña Estudio Inmersivo

Dirección Fábrica de Armas, Av. de Pedralonga, 32, 15009 La Coruña, España

Mapa de ubicación