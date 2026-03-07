II Torre67 Fest
O Concello ultima os preparativos de cara á segunda edición do concurso Torre 67 Fest, unha iniciativa organizada pola Escola Municipal de Música (EMM) que busca visibilizar a área de música moderna e, de paso, achegar á cidadanía o traballo e talento do alumnado da EMM.
O concurso terá lugar o vindeiro sábado 14 de marzo (18.00 horas) no Centro Sociocultural Ágora. Ata dez agrupacións sairán ás táboas do auditorio na busca de obter o primeiro premio, que será o pasaporte para representar á área de música moderna na Gala da EMM, un concerto que se celebrará no Teatro Colón o 8 de maio.
No Ágora, os combos participantes serán ‘O bigote de Dalí’, ‘O camiño de Hércules’,‘Starband’, ‘Red Shoes’, ‘Black Shadow’, ‘Jazzy Tower’, ‘Voltavia’, ‘El combo de Manuela’,‘Las Cookies’ e ‘Combo Number Five’. O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, puxo en valor esta iniciativa, “que non só contribúe á posta en valor da Escola Municipal e do seu equipo de profesionais, senón que tamén é fundamental para que as coruñesas e coruñeses coñezan máis de preto a identidade e valores da EMM, que aposta por unha formación musical de primeiro nivel, accesible a persoas de todas as idades, desde hai máis dun cuarto de século”.
As persoas interesadas en asistir á segunda edición do concurso Torre 67 Fest deberán retirar previamente o seu convite, que poderán recoller de forma gratuíta nas instalacións da Escola Municipal de Música, na rúa da Torre. Hai 100 pases dispoñibles. Cómpre lembrar que as persoas asistentes terán un papel clave no certame, xa que decidirán o Premio do Público, que se sumará ao segundo e o terceiro premio. Ao acto está prevista a asistencia da alcaldesa, Inés Rey, que amadriña o concurso e tamén presidirá o xurado desta edición