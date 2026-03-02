Mulleres de Cine | O corpo de Cristo

Proyección: O corpo de Cristo (Bea Lema, 2025)

Invitadas: Bea Lema y Candela Sierra

Cada sesión incluirá una breve presentación a cargo de las programadoras invitadas, que compartirán su visión sobre la obra seleccionada y su vínculo con el 8M, fomentando un encuentro con el público alrededor de la creación, la identidad y las narrativas en el cine. El ciclo Mulleres de Cine se refuerza así como una propuesta cultural comprometida con la igualdad, la visibilización de las voces femeninas y con la promoción de una programación diversas y accesible a la ciudadanía.

Precio: 5€