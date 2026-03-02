Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Mulleres de Cine | O corpo de Cristo

  • Proyección: O corpo de Cristo (Bea Lema, 2025)
  • Invitadas: Bea Lema y Candela Sierra

Cada sesión incluirá una breve presentación a cargo de las programadoras invitadas, que compartirán su visión sobre la obra seleccionada y su vínculo con el 8M, fomentando un encuentro con el público alrededor de la creación, la identidad y las narrativas en el cine. El ciclo Mulleres de Cine se refuerza así como una propuesta cultural comprometida con la igualdad, la visibilización de las voces femeninas y con la promoción de una programación diversas y accesible a la ciudadanía.

Precio: 5€

Fecha Iniciosábado, 7 de marzo de 2026 20:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación