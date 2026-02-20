Lectura pública da obra de Rosalía
O luns día 23 de febreiro é o día no que se conmemora o nacemento de Rosalía de Castro.
A Asociación de Escritoras e Escritores de Galiza (AELG) e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda festexarán o Día de Rosalía coa lectura pública da súa obra.
O acto de lectura pública terá lugar diante do Teatro Rosalía de Castro ás 17.00 horas e está aberto a que a xente participe nel lendo un texto que cadaquen escolla de Rosalía de Castro. Tamén se lerá o Manifesto da AELG, elaborado este ano por Eva Veiga.
O acto contará tamén con música do grupo de Cantos na Taberna e coa actuación de Noite Bohemia.
Non é preciso inscribirse para asistir, mais si para as persoas que queiran recitar poemas ou ler algún texto. Quen queira participar na lectura, pode anotarse no formulario web.