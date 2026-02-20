Mi cuenta

Agenda

Lectura pública da obra de Rosalía

O luns día 23 de febreiro é o día no que se conmemora o nacemento de Rosalía de Castro.

A Asociación de Escritoras e Escritores de Galiza (AELG) e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda festexarán o Día de Rosalía coa lectura pública da súa obra.

O acto de lectura pública terá lugar diante do Teatro Rosalía de Castro ás 17.00 horas e está aberto a que a xente participe nel lendo un texto que cadaquen escolla de Rosalía de Castro. Tamén se lerá o Manifesto da AELG, elaborado este ano por Eva Veiga.

Poemas, flores e música para conmemorar o 187 aniversario do nacemento de Rosalía

O acto contará tamén con música do grupo de Cantos na Taberna e coa actuación de Noite Bohemia.

Non é preciso inscribirse para asistir, mais si para as persoas que queiran recitar poemas ou ler algún texto. Quen queira participar na lectura, pode anotarse no formulario web.

Fecha Iniciolunes, 23 de febrero de 2026 17:00

LugarTeatro Rosalía

Dirección R. Riego de Agua, 37, 15001 A Coruña, España

