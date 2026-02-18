Liceo-Sant Just en el Palacio de los Deportes

Los jugadores del Liceo celebran un gol

El Liceo regresa al Palacio de los Deportes de Riazor como flamante líder de la OK Liga, después del importante triunfo logrado en el anterior encuentro en Riazor ante el Barcelona. En ese encuentro, el conjunto coruñés se impuso por un tanto a cero gracias al gol logrado por Bruno. En este caso, el rival será el Sant Just.

Los socios del Liceo podrán entrar gratis a Riazor enseñando el código QR de su carnet. Vale tanto de forma digital como impresa. Lo mismo ocurre con los abonados provenientes del Real Club Deportivo y que pagaran el suplemento de cinco euros, que en ese caso deberán mostrar el carnet que demuestre dicha condición. Para el público en general las entradas cuestan siete euros, con precio reducido para los menores de quince años (tres euros) y menores de 25 años (cinco euros).