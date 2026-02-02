VIII edición da Feira de Ciencia Isabel Zendal
A VIII edición da Feira de Ciencia Isabel Zendal despregará, o sábado 7 de febreiro nas salas do Aquarium Finisterrae, talleres divulgativos sobre o mundo mariño e as expedicións marítimas atendidos por profesorado e alumnado da Universidade da Coruña, e ofreceralle ao público a oportunidade de participar nunha diversidade de experimentos, xogos e actividades. Os encontros serán en horario das 11.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 18.30 horas.
Para visitar este día o Aquarium Finisterrae, que celebra xornada de portas abertas con entrada gratuíta, e participar nos talleres, é necesario realizar unha reserva de entradas, que se poderá realizar a partir das 9.00 horas do mércores 4 de febreiro nesta ligazón. Para facilitar o acceso ás persoas maiores de 65 anos, estas poderán acceder sen reserva, acompañadas doutra persoa se o precisan.
Os talleres ofrecidos son:
- Isabel Zendal e os 21 expósitos: unha viaxe ao redor do mundo cunha enfermeira e 21 nenos expósitos grazas aos cales a Terra foi declarada zona cero de varíola pola Organización Mundial da Saúde.
- Moluscopedia: estudo dos moluscos mediante actividades prácticas baseadas na observación directa e a manipulación de exemplares.
- Pon as pilas: exploración do pequeno mundo escondido dentro dunha batería e como viaxa a enerxía para dar vida aos nosos distintos dispositivos.
- Linfocitos e sistema inmune: que é e como funciona o sistema inmune e o papel que desempeñan os linfocitos.
- As vacinas salvan vidas: xogos e paneis interactivos para explicar que son e como funcionan as vacinas.
- A horta do capitán Nemo: tipos de algas que habitan as nosas costas, as súas características biolóxicas, a súa aplicación en biotecnoloxía.
- O código secreto da vida: experimentos de extracción de ADN e diferentes xogos para explicar cal é a función desta molécula e como xera a gran diversidade que existe nos seres vivos.
- Diversidade en focas: a través de xogos e actividades sinxelas explicarase a diversidade xenética que existe entre elas xerada por diferentes forzas evolutivas.
- Os superpoderes do polbo: mediante varios xogos explicarase como a xenética e a evolución deron lugar ás incribles habilidades deste grupo de animais.
- Xenética baixo o mar: xogos para comprender conceptos xenéticos básicos e imprescindibles como xenotipo, fenotipo, cromosomas ou variabilidade xenética.
A Feira está organizada por UDCiencia d+i, un grupo de divulgación científica e innovación docente da Universidade da Coruña, en colaboración co Aquarium Finisterrae e o Concello.