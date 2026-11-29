Raphael en un concierto

Raphael, de 83 años, reapareció sonriente y con muy buen aspecto tras el último susto de salud que le llevó a sufrir una indisposición hace unos días en A Coruña. El artista acudió al hospital para someterse a una revisión médica acompañado por su mujer, Natalia Figueroa, y a la salida quiso tranquilizar sobre su evolución con un mensaje claro: “Todo muy bien”. Una visita en la que el cantante demostró que mantiene intactas sus ganas de seguir trabajando.

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Preguntado por el origen de este último episodio, Raphael explicó brevemente que todo se debió a “una subida de tensión, esas cosas”, restando importancia a lo sucedido. Además, confirmó que los médicos le transmitieron tranquilidad respecto a su actividad profesional: “Tranquilidad con tu trabajo”, comentó al ser preguntado por las indicaciones recibidas durante la revisión.

Continuar sobre los escenarios

Y es que si hay algo que el artista tiene claro es que quiere continuar sobre los escenarios: “Siempre, siempre”, respondía con entusiasmo cuando le preguntaban si tenía ganas de volver a los conciertos.

De hecho, el cantante ya realizó anoche su primera actuación musical, tras el ingreso hospitalario, en la ciudad de Málaga, dejando claro que su agenda continúa adelante.

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Acompañado en todo momento por Natalia Figueroa, que permaneció a su lado durante esta visita médica, Raphael se despidió de la prensa con una sonrisa y un gesto de la mano antes de subir al coche. Una reaparición que llega después de la preocupación generada por su última indisposición y en la que el artista quiso transmitir tranquilidad y, sobre todo, muchas ganas de reencontrarse con su público.

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Indisposición en el Coliseum

Cabe recordar que el cantante andaluz sufrió una indisposición el sábado, día 21, escasos minutos antes de iniciar una actuación en el Coliseum de A Coruña. Raphael fue trasladado de inmediato en una ambulancia al centro hospitalario Quirón. En las instalaciones sanitarias de A Zapateira permaneció ingresado hasta la mañana del domingo, 22.