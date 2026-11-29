Vista de la labores de remolque del carguero 'Med Emre' en el Mar Mediterráneo EFE / Ministerio de Transporte

El buque tanque 'Med Emre' mantiene estable su flotabilidad y su estructura durante las labores de remolque hacia el puerto de Cartagena (Murcia), donde está previsto que llegue el próximo miércoles o jueves, sin que se hayan detectado nuevas manchas durante el trayecto, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

La supervisión técnica del buque ha constatado que "ninguno de los puntos de análisis de flotabilidad y estructura ha registrado cambios" desde el inicio del remolque, mientras que la mancha identificada este sábado en la zona de la zozobra ha desaparecido.

El remolque avanza a una velocidad de entre uno y dos nudos y, de mantenerse ese ritmo, se estima que el buque llegue al puerto de Cartagena el 2 de diciembre.

Dada la "complejidad" de la operación y la posición invertida del buque, la Dirección General de la Marina Mercante ha dictado una resolución que establece una zona de exclusión a la navegación marítima de al menos una milla náutica de radio en torno al tren de remolque, con el fin de proteger tanto la seguridad marítima como la del propio dispositivo.

La medida estará vigente desde su difusión mediante radioavisos náuticos hasta el atraque y amarre del buque en el puerto de Cartagena.

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La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), faculta a la administración marítima para restringir o prohibir la navegación por razones de seguridad.

Asimismo, se ha solicitado a la Guardia Civil que escolte al tren de remolque desde su entrada en aguas de la Capitanía Marítima de Cartagena.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este domingo su preocupación por el retraso en la llegada del buque, prevista inicialmente para este lunes y que, según le ha comunicado por teléfono el vicepresidente primero y ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, se producirá el miércoles o el jueves.

En declaraciones a los periodistas tras votar en las elecciones generales de este domingo, López Miras ha asegurado que con este retraso "la situación empeora mucho, se agrava muchísimo más. El riesgo es mucho mayor, por tanto estoy mucho más preocupado que ayer".

El presidente murciano ha confirmado que su Ejecutivo presentó este sábado un recurso contra la decisión de la Dirección General de la Marina Mercante ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas para evitar la llegada del barco al puerto cartagenero.

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López Miras ha advertido del "peligro" que, a su juicio, supone trasladar a Cartagena un buque accidentado y volcado, y ha lamentado que "quieren traernos ese problema que se produjo muy lejos".

El 'Med Emre', cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo, naufragó días atrás entre Valencia e Ibiza, tras comunicar que sufría una vía de agua cuando cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona.

El siniestro, en el que murió uno de los 17 tripulantes del buque, motivó la activación de los planes de contingencia ante el riesgo de un vertido de combustible al Mediterráneo.