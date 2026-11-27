Cientos de personas migrantes, en las calles de Ceuta el pasado septiembre tras la entrada de julio Reduán (Efe)

Un confidente de la Policía marroquí declaró este viernes ante la jueza que investiga la crisis migratoria de Ceuta que un mando policial del país africano, el prefecto de la Policía de Tetúan, Mohamed El Oualidi, le avisó con 20 días de antelación de las entradas masivas a la ciudad ocurridas los días 30 y 31 de julio.

Este confidente, que declaró como testigo protegido, apuntó que habrían sido policías marroquíes, a quienes conocía, los encargados de crear grupos de redes sociales para promover el acceso de miles de personas migrantes a Ceuta, según adelantó ‘El Español’ y confirmaron fuentes jurídicas.

Este confidente sería el primero que señala a una implicación directa de mandos marroquíes en la organización de las llegadas masivas de migrantes a Ceuta.

Según declaró ante la jueza, este confidente, un vendedor ambulante, cobraba del prefecto de Marruecos de manera ilegal y en efectivo, y le informaba sobre drogas, yihadismo y otras actividades, cobraba 15.000 dirhams, unos 1.370 euros, por objetivos importantes o 7.000 por el resto.

De El Oualidi –a quien reconoció en la imagen que le mostraron– recibía fotos, direcciones y datos de personas, a quienes tenía que localizar y después avisar al prefecto para que se las detuviera.

El 20 de julio, El Oualidi le dijo, según su testimonio, que ya venía el “asalto masivo” a final del mes de julio, el día 30 o durante la celebración de la Fiesta del Trono y remachó: “Y que se vayan todos a la mierda”.

La conversación ocurrió en el despacho del prefecto, cuando el confidente fue a informarle de tráfico de drogas junto a un colegio, siempre según su relato.

Este confidente vio cómo proliferaban los grupos y páginas de Facebook a partir del 13 de julio y también percibió un despliegue militar anormal en Tetuán, con militares en colegios, carpas o camiones.

Él llegó a Ceuta a nado el 13 o 14 de julio y al ser preguntado sobre qué podía sucederle en el caso de volver a Marruecos apunta a que podrían matarle, indicaron fuentes jurídicas.

Al papel jugado por este mando ya apuntó la Policía Nacional, en un informe de la Comisaría General de Información, que identificó a dos responsables policiales y en concreto a Mohamed El Oualidi, que en un vídeo aparece “impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse”.