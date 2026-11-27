Una persona sostiene un cartel contra la violencia de género el 25-N en Barcelona Quique García (Efe)

El Ministerio de Igualdad confirmó este viernes el asesinato machista de Biansi Nadieska, una mujer de 34 años acuchillada por su expareja en Bilbao el pasado jueves, que falleció este viernes en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas.

Con la confirmación de este caso se elevan a 50 las mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia de género, y a 1.391 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Biansi Nadieska, de nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores de edad, de cuatro y seis años, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos, por lo que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

El presunto agresor, también de nacionalidad española, es un hombre de 47 años que había mantenido una relación sentimental con la víctima y que actualmente tenía una orden de alejamiento vigente, aunque convivía con ella.

Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el presunto agresor.

Primera asesinada en Euskadi

Se trata de la primera mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en 2026 en Euskadi, donde entre enero y octubre se han registrado 6.646 casos de violencia contra las mujeres, un 11,23% más que en el mismo período del año anterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su cariño y solidaridad a la familia de la víctima en una publicación en X, y aseguró que seguirá “combatiendo esta violencia” con “determinación” y con “todos los recursos y desde todos los ámbitos”.

“Ni nos van a callar ni vamos a mirar hacia otro lado. Porque no podemos permitir que la violencia machista siga siendo una amenaza”, señaló. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lamentó también la muerte de Biansi en X, donde pidió unión “frente al terrorismo machista”.

“No se puede negar una trágica realidad que sigue costando vidas por el hecho de ser mujer en nuestro país”, dijo la ministra.

Asimismo, tanto Redondo como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, instaron a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Dura semana del 25-N

La violencia machista ha golpeado duramente la semana del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la confirmación de cuatro asesinatos, a falta de un mes para terminar el año.

Antes de Biansi Nadieska, Elena, Verónica y Gloria fueron las últimas mujeres a las que la violencia machista arrebató la vida en Albacete, Murcia y Cádiz, respectivamente, todos los casos confirmados por el Ministerio de Igualdad esta semana.

Así, en noviembre de 2026 se alcanzó el número de asesinatos machistas registrados en todo 2025 (48) y 2024 (49), unos datos que se mantuvieron en los últimos años en torno al medio centenar.

De cara a diciembre, tanto expertos como el Ministerio advierten de que la Navidad es un período de especial vulnerabilidad para las mujeres víctimas de violencia machista, donde pueden coincidir diversas circunstancias que agraven la vulnerabilidad tanto de las mujeres como de los menores de edad expuestos a esta violencia.

Elena, Verónica y Gloria

Elena, de 37 años, fue asesinada el pasado 20 de noviembre en Villarrobledo, Albacete. La víctima no tenía hijos menores y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el agresor, un hombre de 46 años para quien se decretó prisión provisional.

Verónica, de 32 años, fue asesinada por su pareja, sin denuncias previas por violencia de género, precisamente el 25-N en Bullas, Murcia, en una vivienda donde vivía con sus dos hijas, de diez y 15 años. El acusado, de 37 años y con antecedentes penales por numerosos delitos, se declaró culpable del asesinato y este viernes ingresó en prisión.

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo en Chiclana de la Frontera, Cádiz, a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, Gloria Vallejo, de 44 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de octubre semienterrado y con signos de violencia en la playa Sancti Petri.

La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo vinculado al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.