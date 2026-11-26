Vista del carguero 'Med Enre', que naufragó la noche del pasado miércoles con 17 tripulantes a bordo, a 19 millas al noroeste de Ibiza EFE

El equipo técnico y científico del Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib) ha ejecutado simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del buque -que volcó a 19 millas del noroeste de Ibiza la noche de este miércoles-y que muestran una trayectoria inicial hacia el sureste, seguida de un desplazamiento hacia el este y noreste de la costa norte de Ibiza, sin que las partículas alcancen el litoral.

La entidad científica ha realizado las simulaciones desde primera hora de la mañana de este jueves, "para contribuir al seguimiento de la situación y evaluar las posibles consecuencias ambientales de un eventual vertido de hidrocarburos" desde el buque tanque químico 'Med Emre', que transportaba aproximadamente 7.000 toneladas de gasóleo.

Los investigadores han simulado cuatro escenarios hipotéticos y cada escenario contempla un vertido continuo de 7000 m³ de gasóleo durante 24 horas, con diferentes horas de inicio. Los cuatro escenarios muestran patrones de dispersión similares, con un desplazamiento inicial hacia el sureste y posteriormente hacia el este y noreste.

El director general de Emergencias del Gobierno Balear, Pablo Gárriz, ha confirmado este jueves que se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el naufragio EFE

Los primeros resultados muestran, además, concordancia entre las predicciones a corto plazo (6 horas) del radar de alta frecuencia (HF) del canal de Ibiza y las de los modelos numéricos de Socib.

Estos resultados son preliminares y están condicionados por las hipótesis del vertido y las condiciones oceanográficas y atmosféricas previstas. Las simulaciones no contemplan explícitamente el transporte por oleaje, la dispersión en la columna de agua ni las incertidumbres de los campos de predicción.

El Socib subraya que estas simulaciones representan escenarios hipotéticos y no implican la existencia de un vertido confirmado. En caso de detectarse una fuga, deberán actualizarse según su localización, hora de inicio, cantidad aproximada y tipo de hidrocarburo.

El Socib ha puesto a disposición de Salvamento Marítimo ocho boyas de deriva superficial (drifters) para complementar las simulaciones y realizar el seguimiento de un eventual vertido.

Una mancha en el mar

Más temprano, la Capitanía Marítima de Valencia informó sobre la presencia de una mancha de 2,6 millas de extensión en el mar de un material oleoso e irisado, típico de gasóleo o aceite, que no ha aumentado, por lo que no proviene de los tanques ni de la carga del buque volcado.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha indicado, tras la reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de València celebrada por el naufragio del 'Med Emre' y que ha encabezado el vicepresidente primero del Gobierno, el ministro Carlos Cuerpo, que los tanques del buque están "intactos" y no se trata de una mancha extensa, aunque siguen monitorizándola y vigilando su progresión.

Al no aumentar la mancha, se considera que se trata de una "contaminación puntual" probablemente derivada de residuos oleosos que permanecen a bordo del buque, pero no procede de los tanques ni de la carga y además, ha apuntado, la extensión de la mancha es "mínima".

En todo caso, Capitanía Marítima seguirá monitorizando el estado tanto del buque, de bandera maltesa, como de esa mancha, por si pudiera evolucionar o aumentar, aunque lo normal, ha dicho, es que se tipo de vertidos "se degraden por sí mismos" y se "evaporen con el paso del tiempo".

Captura de un video facilitado por el Ministerio de Transportes y Movlidad Sostenible, del buque cisterna 'Med Emre', que ha naufragado frente a las costas de Ibiza EFE

Las causas del naufragio

Delgado ha señalado que el buque no es antiguo y pasó una inspección este mismo año en Italia sin deficiencias, y no parece que exista un fallo estructural, pero se va a investigar qué ha ocurrido, y ha añadido que es "desconcertante" la rapidez con la que ha zozobrado y volcado el barco.

"Estamos hablando de un buque que se dio la vuelta y en menos de una hora", ha destacado, para añadir que un equipo de buzos se desplaza desde Cartagena para llevar a cabo tareas de inspección de la parte del barco que está bajo el agua, que quizás puedan "dar pistas acerca de lo que ha podido ocurrir".

Además, la tripulación, incluido el capitán del barco, que se dirige a Cartagena junto a otros rescatados, se someterá a entrevistas y declaraciones ante la autoridad independiente de investigación de accidentes e incidentes marítimos, aéreos y ferroviarios para trata de saber lo que pudo ocurrir, y cree que no deben volver a sus países hasta que se les haya entrevistado.

La capitana marítima de Valencia ha afirmado que el buque parece estable y no cree que se hunda más, aunque tampoco puede descartarlo.

Carlos Cuerpo (2º i) participa en la reunión de seguimiento de las operaciones relacionadas con el naufragio EFE

Delgado ha explicado que sobre las 22.30 horas de este miércoles recibió la comunicación de la llamada de socorro que había emitido el buque, en la que se indicaba que presentaba "una fuerte inclinación sobre su costado de estribor, súbita" y solicitaban "ayuda porque el buque aparentemente se estaba hundiendo".

Salvamento Marítimo envió buques mercantes y un helicóptero a la zona para atender la emergencia y se encontró con un barco que afloraba poco sobre el agua y cuyos tripulantes fueron rescatados, seis de ellos por un buque mercante que se encontraba en la zona.

Algunos de ellos presentaban heridas punzantes y fracturas abiertas, pero con pronóstico hoy favorable, y el resto signos de hipotermia, pero en general se encontraban bien, aunque finalmente una de las personas rescatadas falleció.

El 'Med Emre' es propiedad de la operadora marítima turca YMN, según confirmó esta naviera, mientras que la carga correspondía a la petrolera española Moeve, que ha trasladado sus condolencias a la familia del marinero fallecido y su apoyo al resto de la tripulación y ha insistido en que pone "todos sus medios y capacidades a disposición del armador y de las autoridades competentes para apoyarles en la respuesta al accidente".