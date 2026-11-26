Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, durante su encuentro de este jueves con la reina Letizia en la Zarzuela J. J. Guillén (Efe)

La reina Letizia practicó este jueves la boccia con la selección nacional de esta disciplina paralímpica en el palacio de la Zarzuela y con uno de sus integrantes más conocidos, el cantante, actor y director de cine Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, medalla de plata del mundo.

Fue en una audiencia con la selección de boccia, una de las disciplinas paralímpicas más representativas del deporte adaptado, dirigida a personas con grandes necesidades de apoyo físico y en la que España cuenta con una consolidada trayectoria internacional.

La boccia, como la petanca, se juega sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar unas bolas lo más cerca posible de una pelota blanca, al tiempo que se intenta alejar las de sus rivales, y posee distintas clases y tipos de lanzamiento en función de la discapacidad de sus participantes.

Una audiencia que se celebró a través de la Federación Española de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que compite en el circuito internacional y paralímpico de esta disciplina.

Los deportistas explicaron a la reina el trabajo para impulsar esta modalidad, además de destacar el valor del deporte como herramienta de inclusión y visibilidad para las personas con discapacidad y compartieron con ella los recientes éxitos en la World Boccia Cup de São Paulo, donde fueron medalla de plata.

La delegación destacó además la importancia del acompañamiento técnico y humano en una disciplina en la que auxiliares, entrenadores y personal de apoyo desempeñan un papel fundamental en la preparación y competición de los deportistas.

Los jugadores hicieron una demostración práctica, a la que se sumó la reina, que saludó con un abrazo a una de las deportistas, Sara Aller Mayo, a la que conoció durante la celebración de los Juegos Paralímpicos. Antes, la reina recibió a la selección de balonmano en silla de ruedas, que el pasado 20 de septiembre se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia tras imponerse a Japón en la final.

Durante el encuentro, compartieron con la reina sus experiencias en el campeonato celebrado en Granollers, así como el trabajo realizado para lograr este título histórico.

También hablaron de cómo han vivido estos dos meses desde su consecución, la repercusión del Mundial en Granollers y de su próximo objetivo: el Campeonato Europeo. La reina recibió una camiseta de la selección con su nombre y un juego conmemorativo de medallas del Campeonato del Mundo.