Captura de un video facilitado por el Ministerio de Transportes y Movlidad Sostenible, del buque cisterna 'Med Emre' EFE

El accidente del buque 'Med Emre' en Baleares no es comparable con el del 'Prestige' por la modernidad de la embarcación y por el menor volumen y carácter más ligero de su carga -unas 6.900 toneladas de gasoil según Marina Mercante, sin fugas confirmadas por ahora-, aunque los expertos consultados por Europa Press advierten de que es clave controlar el barco a flote y extraer el combustible de forma coordinada con Salvamento Marítimo (Sasemar) y el club de protección e indemnización (P&I) para proteger zonas sensibles como la posidonia.

El decano del Colegio de Ingenieros Navales en Canarias, Jesús Alarcón, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el accidente que se ha producido en Baleares "no tiene nada que ver" con la situación vivida con el 'Prestige' en Galicia. En este sentido, ha recalcado que el 'Med Emre' es una embarcación "muy nueva", construida en Turquía en el 2019, clasificada por Bureau Veritas y con historial en Algeciras, donde las inspecciones de 'vetting' son "muy exigentes".

A nivel normativo, ha señalado que las exigencias actuales de la Organización Marítima Internacional (OMI) obligan a contar con espacios de separación entre los tanques de combustible y el casco exterior, además de superar controles estrictos como el 'Port State Control' en puertos como los españoles. Por ello le sorprende que haya ocurrido un incidente así.

Juan Bellas del IEO Vigo

El profesor de investigación Juan Bellas, del IEO Vigo, centro del CSIC, ha indicado en declaraciones a Europa Press que la situación "no es comparable" con la del 'Prestige'. Entre otras cosas, ha apuntado al volumen y el tipo de producto: frente a las setenta y pico mil toneladas de crudo del 'Prestige', aquí se habla de unas 6.900 toneladas de gasoil según Marina Mercante, sin confirmación aún de fuga desde los tanques.

"El gasoil es un producto más ligero que se evaporaría bastante en los primeros tres días y que se dispersa más, sobre todo si hay condiciones de oleaje y de turbulencia, se dispersa más. No formaría esas galletas de petróleo que llegan a la costa", ha explicado.

Aun así, ha apuntado que sí que existe riesgo si se produce un vertido, con posibles efectos agudos sobre fases sensibles del plancton -como huevos o larvas de peces e invertebrados- y, si alcanzara la costa, impactos graves en hábitats sensibles como la 'Posidonia oceanica', fondos de 'maerl' o espacios protegidos de la zona.

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Miguel Aguado de la Universidad Europea

El divulgador ambiental y profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea, Miguel Aguado, considera que el accidente de un buque no es "en absoluto" equiparable al caso del 'Prestige', ya que, según la información publicada hasta el momento, el barco se habría hundido sin escapes de combustible, a diferencia del petrolero que se partió y vertió crudo.

"Creo que hay muchas más garantías porque la ruta es conocida, porque el barco es mucho más moderno y, de momento, esa mejor tecnología y más aseguramiento, ten en cuenta que es un barco que va en un recorrido local, o sea, Valencia-Ibiza, y que quieras que no, debe de cumplir las normativas desde el puerto, o sea, es muy distinto que un barco que pasaba por allí. Me refiero a una comparación con el 'Prestige'", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

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Ester Renedo Santamaría de UNIR

Por último, la directora del máster en Derecho Ambiental de UNIR, Ester Renedo Santamaría, tampoco cree que tenga "nada que ver" con la situación del 'Prestige' y recuerda en declaraciones a Europa Press que en ese caso el buque llevaba "en torno a 80.000 toneladas" de combustible. A su vez, ha apuntado a que "seguramente, el 'Med Emre' fuese más moderno" y que "le suena" que los nuevos barcos tienen "una cámara más estanca para que en el caso de que haya un choque (...) se contengan un poquito más los vertidos".

"Están en un sistema de cooperación, en este caso del Estado y del gobierno balear. Están vigilando y caracterizando el siniestro, están preveyendo con las corrientes, las mareas y los vientos hacia dónde (podría ir) la mancha, están preparando las respuestas y sobre todo están haciendo el estudio de, en el caso de que haya una afección -como la zona de Ibiza pertenece a Red Natura 2000 por la parte de fauna y flora marítima protegida-, ver hasta dónde llega el impacto", ha explicado.