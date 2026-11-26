Efectivos de Salvamento ayudan a un menor a su llegada a El Hierro | Gelmert Finol (Efe) EFE

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha advertido de un aumento de niños y niñas entre los migrantes llegados en cayuco a la isla canaria de El Hierro en los últimos días, muchos de los cuales huyen de situaciones de violencia, conflictos y persecución.

La portavoz de Acnur Paula Barrachina, señala que garantizar el acceso a la protección internacional de estas personas debe seguir siendo “una prioridad” a pesar del repunte en el número de personas arribadas a la isla en los últimos días.

La agencia de la ONU recuerda el pasado 24 de noviembre las islas Canarias registraron una cifra récord de llegadas en un solo día, con 2.100 personas alcanzando El Hierro a bordo de 14 embarcaciones procedentes de Senegal y Gambia, superando el anterior récord de 1.580 llegadas registrado el 14 de noviembre.

Las llegadas continuaron este pasado miércoles, con otras tres embarcaciones que transportaban aproximadamente a 250 personas. Además, 158 migrantes fueron rescatados durante la noche del miércoles al jueves cuando navegaban en dos cayucos cerca de El Hierro.

Según las primeras informaciones de Acnur, entre las personas que llegaron por este medio había al menos 200 mujeres y 127 niños y niñas, procedentes de países como Mali, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Gambia. En lo que va de noviembre, más de 15.100 personas han llegado a las islas Canarias y aproximadamente 27.200 desde principios de 2026.

Detrás de las cifras

Barrachina subraya que “detrás de cada cifra hay una persona, una historia y unas necesidades de protección que deben ser atendidas” y, entre quienes realizan esta “peligrosa travesía” hay mujeres y niños y niñas que, en muchos casos, huyen de situaciones de violencia, conflictos y persecución.

Por ello, para Acnur es “fundamental” que todas las personas que llegan puedan acceder a unas condiciones de acogida adecuadas, que se identifiquen sus necesidades de protección internacional y vulnerabilidades y que quienes necesiten asilo puedan acceder de manera efectiva al procedimiento.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, destacó la disposición del Ministerio de Defensa tras activar el plan de emergencias en El Hierro. En este sentido, la UME se prepara para enviar a la isla un equipo sanitario de 120 efectivos por la emergencia migratoria.