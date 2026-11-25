Un Policía Nacional saluda a un agente canino mientras transporta las cenizas del subinspector Juan José Rodríguez Rodríguez fallecido en Oviedo EFE/ Eloy Alonso

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles un acto de homenaje en memoria del subinspector Juan José Rodríguez, conocido como Jota, y de su perro Deny, ambos fallecidos en acto de servicio el pasado 10 de noviembre en Oviedo tras la explosión de una mochila bomba durante una intervención policial.

Durante el acto conmemorativo que ha tenido lugar en la sede de la Unidad Central de Guías Caninos en Madrid, se ha hecho entrega de la correa y del arnés de Deny al responsable en funciones que sustituye por el momento al subinspector fallecido, en lo que es un gesto simbólico que le da el relevo dentro de la unidad.

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El subinspector Rodríguez y el pastor alemán formaban un binomio especializado de la Unidad Central de Guías Caninos, un área de la Policía Nacional dedicada a intervenciones de alto riesgo como la localización de explosivos, el rastreo y el rescate en situaciones de emergencia.

En un mensaje de despedida difundido en redes sociales, la Policía Nacional ha subrayado que tanto el agente como el animal formarán "siempre parte de esta familia azul".