Un total de 1.560 migrantes han llegado este martes al puerto de La Restinga, en El Hierro. EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar a garantizar la seguridad sanitaria de la isla en esta emergencia migratoria, ante el "desborde" de sus medios y recursos.

"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible", advierte Clavijo, en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.

El presidente ha tomado esta decisión tras activar el Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, el marco director bajo el que se organizan los servicios de emergencia ante situaciones de grave riesgo.

"Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario", argumenta Fernando Clavijo.

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En concreto, el Gobierno canario ha declarado una emergencia de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado), por una "situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro". Está en vigor desde las 15:00 horas.

El presidente canario lamenta "la falta de previsión" y desea que "esta situación se reconduzca lo antes posible".

Clavijo da este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

Desde que comenzó el año, han llegado a Canarias 28.103 inmigrantes en pateras y cayucos, según un balance oficial al que ha tenido acceso EFE. Esa cifra se concentra en octubre y noviembre.

De hecho, el primer semestre había terminado con solo 3.708 personas rescatadas en las costas de las islas, un 67 % menos que en 2025, que a su vez se cerró con un descenso del 62 %.

Sin embargo, la Ruta Canaria se ha reactivado a niveles desconocidos desde los años récord de 2023 y 2024 y, en poco más de una semana, se ha batido dos veces el récord de llegadas en un solo día: 1.580 el 14 de noviembre y 1.971 este martes, día 24.