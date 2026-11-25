Agentes de la Guardia Civil y varios funerarios trasladan el cadáver de la mujer de 32 años asesinada por su pareja, este miércoles en Bullas EFE / Marcial Guillén

Una mujer de 32 años ha sido asesinada este miércoles a cuchilladas en su domicilio de Bullas (Murcia) presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura.

Según la Delegación del Gobierno en Murcia, no existían denuncias previas por malos tratos contra el presunto homicida, si bien la víctima figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género Viogén por otro hombre, que actualmente se encuentra en prisión.

El suceso ha conmocionado a esta pequeña población de la comarca murciana del Noroeste, en una jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que suma una nueva víctima al balance de 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle San Segundo, en la que la víctima vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años, cuando por causas que se desconocen su pareja le asestó presuntamente varias puñaladas y se dio a la fuga. A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

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La titular de la plaza número 1 del tribunal de instancia de Mula, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio con relación a esta muerte, y ha acordado la busca y captura de José, el novio y presunto homicida.

"Es una desgracia tremenda, extraordinaria, que haya perdido la vida alguien de ese modo y que además deje huérfanas dos hijas", ha dicho la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, quien ha informado de que la víctima no era natural de allí, pero vivía desde hacía años en la población.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, que ha presidido en Murcia el acto institucional por el 25 de noviembre, ha expresado su "condena más absoluta" ante el asesinato machista registrado hoy y ha asegurado que el Gobierno regional no dejará de trabajar hasta erradicar la violencia contra las mujeres.

"No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy", ha manifestado López Miras, quien ha reivindicado la importancia de que las leyes garanticen en los casos de violencia machista “un castigo firme para los agresores”. “Cuando una mujer es atacada, nos atacan a todos”, ha afirmado.

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El Ayuntamiento de Bullas ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato machista de su vecina Verónica, un crimen presuntamente cometido a cuchilladas por su pareja, que se ha dado a la fuga y se encuentra en busca y captura.

En un comunicado, el consistorio ha expresado su "absoluta condena y repulsa" por este asesinato y convocó una concentración a las 20.00 horas en la plaza de España de la localidad.

Durante las dos jornadas de luto, las banderas ondearán a media asta en los organismos municipales y se suspenderán las actividades del consistorio.

Desde el entorno de Verónica, la joven asesinada, apuntan a una muy reciente ruptura de la relación con el presunto homicida, que está siendo buscado desde esta mañana por un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Nacional, según la Delegación del Gobierno.