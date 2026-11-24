Administración de lotería de Guillar, en Outeiro de Rei

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 24 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Galicia. Según informa Loterías y Apuestas del Estado, el boleto acertante de 'El Millón', con el código HRP50707, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 49.385 de Guillar (San Martiño) - Outeiro de Rei (Lugo), situado en San Martiño de Guillar, 12.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 37, 44, 3, 5 y 49. Las estrellas son 6 y 5. La recaudación ha ascendido a 37.276.863,80 euros.

Un acertante de Euromillones gana casi 175 millones de euros Más información

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Al no existir boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 59 millones de euros