Secuencia de 'Las nuevas aventuras de Cliff Both'

'Las nuevas aventuras de Cliff Both', que se estrena este miércoles en cines, es una comedia al servicio de Brad Pitt, de 62 años, que vuelve a bordar al mismo personaje, tan carismático como cutre, con el que consiguió en 'Érase una vez en Hollywood' (2019) su hasta la fecha único Óscar como intérprete.

La secuela está dirigida por David Fincher con guión de Quentin Tarantino, vinculado así a la continuación del largometraje que escribió y dirigió en solitario hace ocho años, en el que un actor venido a menos (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción (Pitt) se cruzaban con la siniestra familia Manson, que perpetró sus crímenes en agosto de 1969.

En 1977 -se da entre las ficciones casi el mismo margen de tiempo que ha transcurrido entre los estrenos de las películas- la sociedad es menos inocente, y la época hippie y del amor libre han dado paso a un Los Ángeles más violento.

Booth ahora encadena trabajos como proyeccionista o camarero mientras soluciona con métodos poco ortodoxos los problemas con los bajos fondos en los que se meten personajes de la industria del cine que le contratan.

DiCaprio no aparece en la nueva película -un cameo que habría sido demasiado costoso y complejo según ha explicado el propio Pitt- aunque se le recuerda en varias conversaciones.

Según declaró Pitt a Usa Today en el estreno en Los Ángeles el pasado 16 de noviembre, Tarantino había escrito la historia pero no quería dirigir la película. "Teníamos este gran guion guardado desde hacía unos nueve meses, y Fincher y yo estábamos buscando algo", por lo que se le ocurrió "de repente" proponérselo, una idea que encantó a todos los involucrados y prosperó.

Fincher, de 64 años, que ya había dirigido a Pitt en tres de sus mejores papeles -'Seven' (1995) 'El club de la lucha' (1999) y 'El curioso caso de Benjamin Button' (2008)- se recrea aquí en el 'blaxploitation' y en una estética setentera de realismo sucio, pantallas partidas y zooms dramáticos, muy del estilo de Tarantino.

También evocan el estilo del director de 'Pulp Fiction' las escenas de extrema violencia en tono cómico y teatral, especialmente las que protagonizan dos primos filipinos que hablan una mezcla de inglés y tagalo interpretados por Matt Groove y JB Tadena.

Tarantino contó en una sesión de preguntas y respuestas en el AFI Fest en octubre que el personaje de Cliff Both que creó para 'Érase una vez en Hollywood' le encantaba, con su aire "de héroe de novela de bolsillo", y también por cómo lo había interpretado Pitt. La idea de enviarle a otra desventura despertó su curiosidad creativa, que acabó en forma de nuevo guión.

La película se estrenará en exclusiva durante dos semanas en salas IMAX, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre de 2026. Cuenta con un reparto que también incluye a Elizabeth Debicki ('The Crown') como la elegante y gélida rubia que hace perder la cabeza al protagonista; Scott Caan (hijo del mítico James Caan) como uno de los clientes de Cliff; y Carla Gugino ('Watchmen') como su mujer.