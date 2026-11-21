El comandante del Costa Concordia, el mayor crucero italiano, naufragado en el mar Tirreno frente a las costas de la isla de Giglio, Francesco Schettino EFE

El excomandante Francesco Schettino, condenado a 16 años de cárcel por su responsabilidad en el naufragio del crucero Costa Concordia frente a las costas de Toscana, en el que murieron 32 personas, fue puesto en libertad condicional tras pasar nueve años en prisión.

Schettino salió de la prisión romana de Rebbibia en la tarde del viernes después de obtener la libertad condicional con la obligación de realizar servicios comunitarios, aunque aún se desconoce dónde los cumplirá, según confirmó su abogada, Francesca Carnicelli, a medios locales.

Una decisión que restituye a Schettino mayor libertad que la semilibertad a la que había renunciado en 2025, después de las protestas de los familiares de las víctimas y de los supervivientes.

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El abogado Carnicelli, en una declaración inicial difundida al sitio web del diario Grosseto Maremma Oggi, expresó: "En nuestra opinión, se cumplieron todos los requisitos para la concesión de esta medida alternativa, que representa la correcta continuación del camino emprendido tras la condena".

Carnicelli también explicó que el proceso para su ingreso en los servicios sociales fue largo y riguroso y "la evaluación fue extremadamente positiva por parte de todo el personal, tanto en lo que respecta al comportamiento de Schettino como a su adhesión a las directrices del programa de sanciones y reeducación diseñado para él".

Schettino ya había recibido permisos por su buen comportamiento en la prisión romana de Rebibbia, donde cumplía condena después de que el Supremo redujese en un mes la pena recibida en primera instancia por el Tribunal de Grosseto en febrero de 2015 y ratificada después en mayo de 2016 por el Tribunal de Apelación de Florencia.

El excapitán del Costa Concordia obtuvo hace tres años la oportunidad de trabajar en prisión y se le encomendó la tarea de contribuir a la digitalización de los documentos judiciales

El excapitán del Costa Concordia obtuvo hace tres años la oportunidad de trabajar en prisión y se le encomendó la tarea de contribuir a la digitalización de los documentos judiciales.

El naufragio se produjo en la noche del 13 de enero de 2012 después de que la nave, con 4.229 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, partiera desde el puerto romano de Civitavecchia para emprender un crucero por el Mediterráneo.

A su paso por la isla toscana del Giglio (centro) el barco se aproximó para un 'saludo' a la costa, siguiendo la tradición marinera, pero en esa ocasión colisionó con los escollos, lo que causó el naufragio.

Mientras las unidades de la Guardia Costera italiana acudían al lugar del choque, los pasajeros abandonaban la embarcación, ladeada y parcialmente sumergida, para alcanzar tierra firme en medio de una gran confusión, en plena noche y en invierno.

Además de la imprudencia del capitán, sobre todo se condenó que Schettino abandonase la nave sin esperar a que finalizasen las tareas de rescate.