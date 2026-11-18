Una persona ha muerto y otra ha resultado herida a última hora de la tarde de este martes en la colisión entre dos turismos cuando circulaban a la altura del kilómetro 11 de la carretera AC-544, en la parroquia de Covas (Negreira), en la provincia de La Coruña, ha informado Emergencias 112 Galicia.

El 112 Galicia recibió poco después de las 20.00 horas, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el aviso del accidente, tras el que una persona quedó inconsciente en el interior de uno de los vehículos.

Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los dos únicos implicados, mientras que el otro fue trasladado herido al hospital por el personal sanitario.

Al lugar, además de personal sanitario, acudió Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Brión, además de equipos de mantenimiento de carreteras.