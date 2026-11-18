Anne Hathaway ya ha sido madre de su tercer hijo, al que pasea por las calles de Nueva York, según publica el portal TMZ, que comparte una serie de imágenes de la actriz porteando a su bebé.

Hathaway, de 43 años, tiene otros dos hijos -de 10 y 6 años- con su marido, el actor y productor de cine Adam Shulman, con quien está casada desde 2012.

La actriz compartió la noticia de su tercer embarazo con un vídeo en su perfil de Instagram el pasado 19 de julio. Se desconoce cuando ha dado a luz.

En octubre, la actriz de 'El diablo viste de Prada' ('The Devil Wears Prada') participó en el programa 'CBS Mornings' y habló sobre su tercer embarazo.

"Estamos emocionados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar al máximo de esta etapa en la que todavía somos una familia de cuatro", dijo Hathaway.

"Porque todo va a cambiar para nosotros, pero, sobre todo, va a cambiar para nuestros hijos. Estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral", continuó.

Hathaway mantuvo su embarazo en secreto durante la gira promocional de la esperada secuela de 'El diablo viste de Prada' ('The Devil Wears Prada'). Tras anunciar oficialmente la noticia, apareció en el programa 'Late Night with Seth Meyers' y comentó que su embarazo estaba siendo 'maravilloso' y que se quedó 'sorprendida' al enterarse de que estaba embarazada de nuevo.

"Nos dejó muy sorprendidos que las cosas se dieran así; por eso, a este bebé lo llamamos nuestro 'gol de último segundo'", añadió entre risas.

La actriz ha estrenado varias películas este año: 'Mother Mary', 'El diablo viste de Prada' ('The Devil Wears Prada'), 'La odisea' ('The Odyssey'), 'El final de Oak Street' ('The End of Oak Street') y 'Verity' ('Verity. La sombra de un engaño').