Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo EFE

El cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del próximo jueves 19 de noviembre, que durará aproximadamente dos horas y tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos cada una, tendrá una amplia difusión televisiva: será emitido por al menos nueve cadenas y grupos de televisión.

Así lo ha informado este martes la Academia de Televisión, que ha precisado que el encuentro comenzará a las 22:00 horas, concluirá alrededor de la medianoche en el plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group, y tendrá como moderadora a su presidenta, María Casado.

La señal institucional arrancará a las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos al recinto. Según el orden establecido por sorteo, Feijóo será el primero en llegar, a las 20:30 horas, mientras que Sánchez lo hará quince minutos después, a las 20:45.

Hasta el momento, han confirmado la emisión del encuentro RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, FORTA, Canal Extremadura y Castilla y León Televisión.

Las cadenas podrán personalizar tanto la programación previa como la posterior al debate con sus propios programas especiales.

Los últimos detalles de la escaleta se han tratado este lunes en una reunión que ha tenido lugar en la sede de la academia, a la que han asistido representantes de las cadenas interesadas en retransmitir el debate y del Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates.