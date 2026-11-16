El actor Luis Lorenzo, condenado a cinco años de cárcel por trato degradante a su tía

El actor Luis Lorenzo

La Audiencia de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez, a cinco años y tres meses y nueve años de cárcel, respectivamente, por delitos de trato degradante y detención ilegal cometidos contra la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, que falleció en la casa de ambos en 2021.

Así lo acuerda la Audiencia Provincial en una sentencia en la que considera probado que ambos aislaron a la anciana, la sometieron a un trato degradante y anularon su libertad de movimientos, así como que Arancha Suárez aprovechó la situación para estafar a su tía.

La Sala absuelve a A.E.V., cuidadora de Isabel Suárez, al estimar que no se ha probado que cometiera los delitos de trato degradante y maltrato habitual a Isabel de los que estaba acusada.

Señala que, por el contrario, de las conversaciones que mantuvo con la empresa para la que trabajaba se desprende su preocupación por el estado de la mujer, así como sus avisos sobre la falta de medicación y de material necesario para atenderla.

El tribunal declara probado que Luis Lorenzo y su pareja acudieron el 10 de marzo de 2021 al domicilio de Isabel Suárez en Grado (Asturias) y la convencieron para que les acompañara a una residencia de Rivas-Vaciamadrid.

Añade que la mujer entendía que se trataba de una estancia temporal como había sucedido en otras ocasiones y que regresaría a su casa unos días después, pero permaneció en el domicilio de los condenados en Madrid hasta su fallecimiento alejada de su entorno y de sus familiares.

La resolución relata que los condenados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo.

Agrega que la mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad.

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La Sala explica que durante su estancia en la vivienda los condenados impidieron a Isabel utilizar los cuartos de baño de la casa y la obligaban a bajar a los aseos comunes del garaje.

También considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no le administraban correctamente la medicación que tenía prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.

La resolución destaca un episodio que tuvo lugar el 17 de abril de 2021 cuando los acusados acudieron al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadris desde aproximadamente la una de la tarde hasta las nueve de la noche.

Lo hicieron pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de agentes de la Policía Municipal, recoge la sentencia.

Añade que Arancha Suárez aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio.

Así, el 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid donde su tía otorgó un nuevo testamento a su favor revocando el anterior.

En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y el dinero de sus cuentas bancarias, según declara la Audiencia, que anula este testamento y acuerda que Arancha Suárez reintegre a la masa hereditaria algo más de 15.000 euros.

La Sala subraya que Isabel había llevado hasta su traslado a Madrid una vida independiente y sus familiares y amigos relataron que se desplazaba en tren, acudía al mercado y realizaba tareas cotidianas sin necesitar ayuda.

Para el tribunal, ello resulta relevante para determinar el cambio experimentado durante los meses que Isabel permaneció en el domicilio de los acusados y la situación de dependencia en la que llegó a encontrarse.