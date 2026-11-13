Rosalía conquista los Latin Grammy con seis premios

Rosalía en los Premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas EFE

Rosalía hizo historia este jueves al convertirse en la artista más premiada de los Latin Grammy con seis galardones por su disco 'Lux' y en la primera en lograr que tres álbumes de estudio consecutivos se alzaran con el premio al álbum del año.

La española se embolsó el galardón de álbum del año, el tercero de su trayectoria, por 'Lux'; canción del año y canción pop, por 'La Perla'; mejor álbum alternativo; mejor video musical en formato corto, por 'Sauvignon Blanc', y un galardón a la ingeniería de su disco.

"Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo Rosalía, atónita y llena de emoción al recibir el premio.

La cantante española ha conseguido el premio álbum del año por 'El mal querer' (2018), 'Motomami' (2022) y ahora por 'Lux', mientras que por su disco de debut, 'Los Ángeles' (2017), solo fue nominada a artista del año.

El argentino Milo J fue el segundo más galardonado con los primeros gramófonos dorados de su carrera a grabación del año, por su tema 'Niño'; mejor álbum folk por 'La vida era más corta', mejor actuación urbana por 'Gil', en colaboración con Trueno, y mejor diseño de empaque.

El cantautor reivindicó desde el escenario el género musical al que representa al gritar: "¡Aguante el folclore argentino!".

Por su parte, el cantante uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones que aspiraba en las ternas de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa.

De la misma forma, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor video musical de largo formato.

Además, Karol G, recibió los premios a mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta' e interpretación de reguetón por su colaboración con Feid 'Verano Rosa'.

La colombiana Aria Vega se impuso como artista nuevo, mientras que los españoles Alejandro Sanz y Yerai Cortés se alzaron a mejor álbum de pop contemporáneo por '¿Y ahora qué+?’ y mejor álbum flamenco con 'POPULAR', respectivamente.

Un carrusel de diversidad

Rosalía fue la encargada de abrir la gala, y vestida de dorado y su característico halo teñido en el cabello, interpretó 'La rumba del perdón', 'La Perla' y 'Dios es un stalker' ante una escenografía celestial rodeada de nubes y bailarines con aureolas que ha caracterizado a su sexto álbum.

También portando un vestido color oro y rodeada de una orquesta y un mariachi, Karol G interpretó 'Ese hombre es malo'.

Artistas como Silvana Estrada, la chilena Mon Laferte, Drexler o la banda venezolana Rawayana animaron la ceremonia con sus éxitos. Pero la actuación más explosiva fue la de Daddy Yankee, nombrado Persona del Año de esta edición.

Yankee expresó su sorpresa al recibir este reconocimiento de la mano de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en 2018 con el tema 'Made for Now'.

El artista trajo el reguetón a la ceremonia en una actuación que comenzó vistiendo una capa con la bandera de Puerto Rico para cantar su tema ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, que esta noche se coronó como la mejor canción urbana, además de temas como 'Gasolina', 'Lo que pasó, pasó' o 'Dura', en la que lo acompañó la española Bad Gyal.

Uno de los discursos más poderosos corrió a cargo de la brasileña Anitta tras alzarse al premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por 'Equilibrium', en el que reivindicó sobre el escenario a la cultura negra.

"Por muchos años, la cultura negra fue borrada en Brasil y su religión no podía ser hablada en público", dijo la cantante asegurando que su álbum busca mantener viva su cultura.

El retiro de Bobby Pulido y homenaje a Willie Colón

La gala contó con la presencia del cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido, quien aprovechó que se impuso en la categoría a mejor álbum de música tejana para anunciar su retiro musical.

"Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música", afirmó el artista.

Otro de los momentos más especiales de la gala fue el homenaje póstumo al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Artistas como Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña subieron al escenario para cantar algunas de las canciones más populares que agrandaron su huella en la industria latina.