Los geriatras coinciden: a partir de los 65 conviene medir la fuerza de la mano, y esto es lo que indica

Una persona mayor sentada en una consulta médica apretando un dinamómetro de mano

Abrir un bote de cristal, girar la llave de una cerradura antigua o levantarse de una silla apoyándose solo en un brazo son gestos tan cotidianos que nadie repara en ellos hasta que empiezan a costar más de lo habitual. Los geriatras llevan años usando un indicador sencillo para anticiparse a ese momento: la fuerza de agarre de la mano, medida con un aparato llamado dinamómetro.

Qué mide exactamente esta prueba

El dinamómetro de mano registra la fuerza máxima que una persona puede ejercer al apretar el aparato con una sola mano, en kilogramos. No es una prueba de fuerza general, es un indicador indirecto de la masa muscular total del cuerpo, porque la fuerza de la mano se correlaciona de forma consistente con la fuerza del resto de la musculatura esquelética. Un valor bajo en esta prueba suele anticipar una pérdida de masa muscular generalizada, la sarcopenia, antes de que se note en la vida diaria.

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Los umbrales que manejan los geriatras

A partir de los 65 años, un valor de fuerza de agarre por debajo de 27 kilogramos en hombres o de 16 kilogramos en mujeres se considera una señal de alerta que justifica una valoración más completa del estado muscular. No es un diagnóstico por sí solo, pero sí un criterio de cribado rápido que cualquier centro de salud puede aplicar en pocos minutos, sin necesidad de pruebas de imagen.

Por qué esta prueba y no otra

La sarcopenia avanza de forma silenciosa, y se pierde entre un 3% y un 8% de masa muscular por década a partir de los 30 años, y ese ritmo se acelera después de los 60. El problema es que los síntomas evidentes, como las caídas frecuentes o la dificultad para levantarse de una silla, aparecen cuando la pérdida ya es considerable. La fuerza de agarre permite detectar la tendencia antes de que llegue a ese punto, con una prueba que no exige ayuno ni preparación previa.

Qué hacer si el resultado es bajo, y dónde hacerse la prueba

Un valor bajo no significa que la pérdida sea irreversible. El entrenamiento de fuerza con cargas progresivas, aunque sean ligeras al principio, es la intervención con más respaldo para frenar y en muchos casos revertir parcialmente la sarcopenia, siempre acompañado de un aporte proteico adecuado en la dieta. No hace falta acudir a un gimnasio: ejercicios con el propio peso corporal, como levantarse y sentarse de una silla de forma repetida, o el uso de bandas elásticas en casa, tienen un efecto medible en pocos meses si se hacen con regularidad.

Muchos centros de salud disponen ya de dinamómetros de mano dentro de los programas de valoración geriátrica integral, y algunas farmacias y centros de fisioterapia también la ofrecen como servicio puntual. Para quien tenga más de 65 años y no se la haya hecho nunca, es una prueba que dura menos de un minuto y que puede pedirse directamente en la próxima revisión con el médico de cabecera.

Repetir la medición una vez al año permite además comparar la evolución propia en el tiempo, que es un dato más útil que el valor aislado de una sola prueba, porque una caída sostenida de la fuerza de un año a otro anticipa el riesgo antes de que aparezcan síntomas visibles en la vida diaria.