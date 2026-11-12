Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Fallece la cantante Helena Bianco tras desvelar hace días que padecía cáncer

Efe
12/11/2026 10:29
Elena Bianco
Helena Bianco
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La cantante Elena Vázquez Minguela, conocida como Helena Bianco (Valladolid, 1948), ha fallecido este jueves, según ha informado su hermano Alberto Vázquez esta mañana en su cuenta de Instagram.

El hermano de la exintegrante del grupo 'Los Mismos' había desvelado días antes que esta padecía un cáncer neuroendocrino por el que había tenido que cancelar sus actuaciones para someterse a una quimioterapia.

Vázquez ha informado de que Bianco será despedida este jueves en el tanatorio Memora Majadahonda a partir de las 12:00 horas de este jueves.

Al mismo tiempo, ha pedido a sus amigos y compañeros que no envíen flores y que hagan un donativo en su nombre a la fundación que cuida de los enfermos de cáncer neuroendocrino (www.netsepana.org).

Nada más conocer la noticia, amigos y compañeros de la cantante han mostrado su pésame, entre ellos el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha trasladado en X su aprecio por la cantante: "Siempre tenía a Valladolid y a su Barrio España en su corazón. ¡Gran artista, gran persona, vallisoletana única!".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Elena Bianco

Fallece la cantante Helena Bianco tras desvelar hace días que padecía cáncer
EFE
Disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general

Marlaska ordena investigar la actuación policial durante la huelga general
EFE
Apertura Dia Juan Flórez

Dia abre su supermercado de Juan Flórez con un homenaje a Zara
Esther Durán
Atascos en la entrada de A Coruña

Accidentes, averías y resaca de la huelga colapsan A Coruña
Noela Rey Méndez