Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer en la televisión

Stacy Keach

El actor estadounidense Stacy Keack, conocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer', ha muerto a sus 85 años en Polonia, según confirmó este miércoles su mujer, Malgosia Tomassi, a la revista 'Variety'.

La estrella del cine falleció este martes tras "una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca", en la casa familiar en Magdalenka, en Polonia, afirmó su mujer en el comunicado.

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", continuó.

Su familia expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre".

El actor, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2019 y entró en el Salón de la Fama del Teatro, ganó un Globo de Oro como actor de miniserie o teleserie por su interpretación en 'Hemingway' en 19989.

Keach se hizo muy popular en los años 80 gracias a su papel como Mike Hammer, pero su carrera en el teatro, el cine y la televisión fue muy prolífica tanto antes como después de aquella serie de la cadena CBS.

En la gran pantalla formó parte del reparto de películas como "Fat City" (1972) , "American History X" (1998), la versión de la vida del ex presidente de EE.UU. George W. Bush del cineasta Oliver Stone, "W." (2008) o "Nebraska" (2023).

Keack también participó en series como "ER", "Prison Break", "Dos hombres y medio" o "Blue Bloods" y prestó su voz a varios personajes de "Los Simpson".

Por su parte, en el teatro fue dos veces nominado a los premios Obie por su interpretación de "Hamlet" (1972) , obtuvo un premio Helen Hayes por "El rey Lear" (2010) y una nominación al premio Tony por interpretar a Buffalo Bill en Broadway Indians (1969).