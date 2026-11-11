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Sociedad

Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer en la televisión

Efe
11/11/2026 11:59
Stacy Keach
Stacy Keach
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El actor estadounidense Stacy Keack, conocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer', ha muerto a sus 85 años en Polonia, según confirmó este miércoles su mujer, Malgosia Tomassi, a la revista 'Variety'.

La estrella del cine falleció este martes tras "una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca", en la casa familiar en Magdalenka, en Polonia, afirmó su mujer en el comunicado.

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", continuó.

Su familia expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre".

El actor, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2019 y entró en el Salón de la Fama del Teatro, ganó un Globo de Oro como actor de miniserie o teleserie por su interpretación en 'Hemingway' en 19989.

Keach se hizo muy popular en los años 80 gracias a su papel como Mike Hammer, pero su carrera en el teatro, el cine y la televisión fue muy prolífica tanto antes como después de aquella serie de la cadena CBS.

En la gran pantalla formó parte del reparto de películas como "Fat City" (1972) , "American History X" (1998), la versión de la vida del ex presidente de EE.UU. George W. Bush del cineasta Oliver Stone, "W." (2008) o "Nebraska" (2023).

Keack también participó en series como "ER", "Prison Break", "Dos hombres y medio" o "Blue Bloods" y prestó su voz a varios personajes de "Los Simpson".

Por su parte, en el teatro fue dos veces nominado a los premios Obie por su interpretación de "Hamlet" (1972) , obtuvo un premio Helen Hayes por "El rey Lear" (2010) y una nominación al premio Tony por interpretar a Buffalo Bill en Broadway Indians (1969).

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