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Sociedad

Paul McCartney se convierte en multimillonario y el tercer cantante más rico del mundo

Efe
10/11/2026 00:30
El cantante británico Paul McCartney
Archivo El Ideal Gallego
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El cantante británico Paul McCartney se ha convertido en multimillonario tras alcanzar una fortuna estimada en 1.400 millones dólares, según un análisis de su patrimonio publicado este lunes por la revista Forbes, que lo sitúa como el tercer artista más acaudalado del mundo.

La fortuna del cantante de la mítica banda The Beatles se sitúa por debajo de la que amasa la estrella estadounidense Taylor Swift, con 2.000 millones de dólares, y el rapero Jay-Z, con 2.800 millones de dólares.

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La suma procede del "valor de sus catálogos musicales, los cheques de regalías que ha cobrado, los cientos de millones que ha ganado con sus giras mundiales, sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hamptons, además de una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte", precisó la revista.

Aunque la mayor parte de sus ganancias proviene de su editorial MLP Communications, que fundó en 1969 para gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como de otros artistas.

Además, cada miembro de The Beatles recibe el 25% de las ganancias de la empresa matriz del grupo, Apple Corps, que genera aproximadamente 50 millones de dólares al año por derechos de autor de reproducciones en 'streaming' (en línea), venta de vinilos y el 'merchandising' o comercialización de la marca.

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