Muere un agente de la Policía Nacional en una explosión en Oviedo

Efectivos de la Policía Nacional, entre ellos un agente de la Unidad de Guías Caninos con un perro rastreador, inspeccionan la zona EFE

Un agente de la Policía Nacional ha fallecido y otro ha resultado herido en una explosión registrada a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría, han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron a la vivienda tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando, han añadido fuentes del sindicato Jupol.

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.