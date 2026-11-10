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Sociedad

Muere un agente de la Policía Nacional en una explosión en Oviedo

Efe
10/11/2026 11:05
OVIEDO, 08/11/2026.- Efectivos de la Policía Nacional, entre ellos un agente de la Unidad de Guías Caninos con un perro rastreador, inspeccionan la zona junto a un furgón policial tras el tiroteo y explosión registrados este martes en el barrio ovetense de Villafría en el que una joven de 17 años resultó herida. Un agente del cuerpo ha fallecido a consecuencia de la explosión de una mochila en el portal del edificio donde reside la joven y que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando, y otro agente ha resultado gravemente herido. Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al autor del suceso. EFE/Paco Paredes
Efectivos de la Policía Nacional, entre ellos un agente de la Unidad de Guías Caninos con un perro rastreador, inspeccionan la zona
EFE
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Un agente de la Policía Nacional ha fallecido y otro ha resultado herido en una explosión registrada a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría, han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron a la vivienda tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando, han añadido fuentes del sindicato Jupol.

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.

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