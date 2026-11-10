El Gobierno declara la emergencia Migratoria en Canarias y destina 15,18 millones para plazas y traslados entre islas

Salvamento Marítimo rescata a inmigrantes que llegan a Canarias EFE

El Gobierno ha declarado la emergencia Migratoria en Canarias y ha destinado 15,18 millones de euros para la habilitación de más plazas en centros de titularidad estatal y a los traslados entre islas.

Así lo ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a medios tras presidir en la Moncloa la Comisión Interministerial de Inmigración para tratar el fenómeno migratorio en Canarias.

Asimismo, según ha informado Torres, a las medidas acordadas se suma un refuerzo del servicio sanitario y de primera atención proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicional.

De la misma manera, el Gobierno ha incrementado los equipos de Salvamento con la incorporación de la Guardamar Calíope, con la que en Canarias habrá tres de las cinco guardamares que hay operativas en el país.

Estas acciones se suman al refuerzo estructural iniciado en noviembre de 2024, cuando se incorporó una segunda salvamar a El Hierro, donde también opera la Guardamar Urania. Para intervenciones de rescate, en las islas se encuentran operativas las salvamares Menkalinan y Acrux.

En la comisión se ha abordado de forma monográfica la situación migratoria en Canarias, donde en las últimas semanas se ha producido un repunte de llegadas y rescate de embarcaciones, ocupadas mayoritariamente por personas de origen subsahariano (92%).

Además de las medidas aprobadas a propuesta de los ministerios de Inclusión y Transportes, por parte del Ministerio de Política Territorial, del que dependen orgánicamente las delegaciones del Gobierno, y del Ministerio de Juventud e Infancia se dispondrá de un refuerzo de personal en la Delegación del Gobierno Canarias, para la tramitación de los expedientes de reubicación de menores migrantes no acompañados en todo el territorio.

Desde los departamentos de Exteriores e Interior, se han remarcado los "esfuerzos" diplomáticos y la cooperación existente con los países de origen, destacando los recientes viajes del titular de Interior a Mauritania y Senegal.

Por otro lado, Torres ha señalado que el Ministerio de Hacienda estudiará las medidas que sean necesarias para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la presión migratoria en El Hierro, garantizando la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Desde el área de Economía, ha expuesto que se monitorizará la evolución económica para tomar cuantas medidas sean precisas para mitigar la afección que este fenómeno pueda tener en el tejido productivo de la isla.

"En estos momentos (El Hierro) está recibiendo el mayor número de inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes que llegan a la isla de El Hierro, el 92% son subsaharianos, muchos de ellos susceptibles de la protección internacional, apenas un 8% es magrebí", ha argumentado Torres.

LLAMAMIENTO A LA "LEALTAD INSTITUCIONAL"

Igualmente, el ministro ha destacado que "el fenómeno migratorio es cíclico" y, aunque ha reconocido que se ha producido un "repunte relevante", ha dicho que "lo importante" es responder "con lealtad institucional", con colaboración entre las administraciones y "poniendo cada uno lo mejor de sí mismo".

"Por tanto, mi satisfacción, porque creo que ha sido una reunión muy productiva como presidente de la Comisión Interministerial y mi agradecimiento a quienes han venido de Canarias a esta sesión de la Comisión Interministerial", ha concluido el ministro.

A la reunión de este martes han asistido, además del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; ministro del Interior; ministro de Hacienda; ministro Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; ministra de Juventud e Infancia; y el director de Gabinete del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.