Abascal bate el récord de 'La Revuelta': la más vista con 4,8 millones de espectadores

Santiago Abascal durante la entrevista con David Broncano en La Revuelta EFE

La entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' de TVE se ha convertido en la emisión más vista de la historia del programa de David Broncano, con una audiencia media de 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %.

Según los datos de Barlovento Comunicación, Abascal supera así los 4.387.000 espectadores que reunió Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre, aunque no su cuota de pantalla del 33,9 %.

La entrevista a Abascal fue lo más visto del lunes en televisión, por delante de la que concedió anoche el presidente del Gobierno a Javier Ruiz en La Séptima, que reunió a 2.160.000 espectadores de media y un 14,2 % de cuota de pantalla.

'La Revuelta' logró además 8.670.000 espectadores únicos, lo que supone que el 18,2 % de la población española vio al menos un minuto de la emisión, frente a los 7.129.000 que reunió Sánchez en su visita al programa de Broncano.

El espacio de La 1 lideró todos los segmentos de población y consiguió sus mejores cuotas de pantalla entre los jóvenes de 13 a 24 años (50,7 %) y los adultos de 25 a 44 años (49,6 %), mientras que entre los hombres alcanzó un 35,6 % y entre las mujeres un 31,9 %.

Por comunidades autónomas, sus mayores cuotas se registraron en Madrid (41,1 %), Castilla-La Mancha (40,3 %), Murcia (39 %), Asturias (38,1 %) y Castilla y León (35,9 %).

La edad media de los espectadores fue de 49 años y el programa aportó el 34,1 % de la audiencia diaria de La 1, con una cuota de pantalla 16,8 puntos superior a la media de la cadena.

La entrevista había generado expectación, especialmente los últimos días por el cambio del público habitual del programa, después de que los espectadores que tenían confirmada su asistencia recibieran una comunicación en la que se les anulaban las entradas por "circunstancias especiales".

Broncano explicó al comienzo del programa que el equipo de Abascal había solicitado "encargarse ellos de la gestión del público" ante el temor de que los asistentes habituales "dificultasen la conversación" y "rompiesen el ritmo", una petición a la que accedió porque según le dijo al líder de Vox: "No me gustaría que te excusases en que la gente te haya abucheado". Sánchez consigue un 14,2 % en La Séptima

Sánchez logró también una audiencia destacada para una cadena que comenzó sus emisiones el pasado día 5: la audiencia media fue de 2.160.000 espectadores y la cuota del 14,2 % y los espectadores únicos 3.568.000, el 7,5 % de la población española.

La entrevista, que no lideró ningún segmento de población, obtuvo sus mejores cuotas entre los jóvenes de 13 a 24 años (20,6 %) y los adultos de 25 a 44 años (20,2 %), mientras que entre los hombres alcanzó el 15,6 %. La edad media de sus espectadores fue de 52 años.

El programa de Ruiz ocupó la segunda posición entre las cadenas en su franja de emisión, por detrás de La 1, y aportó el 30,8 % de la audiencia diaria de La Séptima, con una cuota 8,4 puntos superior a la media de la cadena.

Sánchez se sentó en La Séptima cinco días después de su estreno, cuando el canal tuvo un 2,8 % de cuota, lo que superó sus previsiones. Ese día la emisión más vista fue la entrevista al vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, con 473.000 espectadores de media y un 3,7 % de cuota de pantalla, cifras que Sánchez ha superado ampliamente en su visita a la nueva cadena.