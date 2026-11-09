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Sociedad

Cientos de miles de personas reciben a León XIV en su papa móvil en Buenos Aires

Efe
09/11/2026 15:32
Visita del Papa a Argentina
León XIV saluda a los fieles desde su papa móvil
EFE
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Cientos de miles de personas recibieron este lunes a León XIV cuando se adentró en la avenida Libertador de Buenos Aires subido al papa móvil, que le traslada a lo largo de 2,3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles para presidir una misa.

Se espera que en este lugar se concentren hasta dos millones de personas, según han advertido la Iglesia y las autoridades. Sin datos oficiales todavía, se observa una gran multitud en la avenida Libertador.

Sólo en su recorrido a Claypole, donde se ubica Cottolengo don Orione, residencia de personas con discapacidad que visitó el papa a primera hora y que está a unos 25 kilómetros de la capital, el pontífice encontró a unas 100.000 personas en el camino; y en la puerta, esperándole, otras 3.000, informó esta organización.

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