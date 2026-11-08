Tellado critica el "poco respeto" de Sánchez al no ir al funeral de Urda

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este domingo en Logroño al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no ir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), porque ese día y a esa hora está grabando un pódcast, lo que demuestra "su poco respeto" y su "frivolidad".

Tellado ha intervenido en un acto de precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, junto a la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra.

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"Esa es su frivolidad, su poco respeto y una vergüenza, y eso lo tiene que pagar en las urnas", ha subrayado Tellado, quien ha recalcado que "no hay derecho" que haya habido dos accidentes ferroviarios en nueve meses en la misma línea con más de cien muertos.

"España está en 'shock', herida, indignada y rota de dolor por las víctimas mortales que deja el accidente de Urda", ha indicado, porque "todos nos ponemos en la piel de ese hermano o ese marido que han estado horas sin saber nada de sus familias y después lloran su pérdida. Ese es el calvario que nos preocupa, no el de Óscar Puente".

Ha incidido en que estas elecciones no son unos comicios más, son los "más importantes", porque esto no va de que el PP gane al PSOE, sino de que España le gane a Pedro Sánchez.

Los ciudadanos, ha dicho, deberán decidir si abren una nueva etapa de reformas profundas para lograr la reparación institucional y la reconstrucción nacional; y elegir "entre delincuencia o decencia".

Mientras la España que se esfuerza está "pagando y pagando", el Gobierno de Sánchez está "robando y robando", porque se ha dedicado a "malgastar y despilfarrar" el dinero público de los ciudadanos, ha subrayado.

Ha recordado que esta semana ha caído "por corrupción" el 'chófer del Peugeot', en referencia a Cristian Corvillo, quien acompañaba a Sánchez en las primarias del PSOE de 2017; y ha ironizado que lo de ese coche es "digno de estudio".

También ha recalcado que "Sánchez ha convertido a Ali Babá en un auténtico aficionado, porque estaba rodeado de 40 ladrones y Sánchez tiene ya 113 imputados".

Por su parte, Gamarra ha apostado por que el 29 de noviembre se consiga finalmente ese cambio necesario que España necesita para devolver a los ciudadanos un Gobierno limpio, responsable, trabajador y del que sentirse orgulloso.

A su juicio, la campaña se está poniendo "muy cuesta arriba" para los socialistas, que "están en silencio" porque "deben de creer que estando calladitos nadie se va a dar cuenta y les votarán en el último momento", pero nada puede tapar la realidad de sumarios, imputaciones, redadas y detenciones.