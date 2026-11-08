El Congreso votará los decretos de vivienda el próximo jueves, un día después de la huelga general

Una imagen, durante el debate de los decretos de vivienda celebrado en el Congreso a comienzos del mes de octubre EFE

La Diputación Permanente del Congreso votará los decretos leyes de vivienda el próximo jueves, 12 de noviembre, un día después de la huelga general y justo antes del inicio de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13.

Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso fue el pasado 7 de octubre. Sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución.

Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente (único órgano que queda activo ante la disolución) quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos.

Según consta en el orden del día de la Diputación Permanente, recogido por Europa Press, las dos normas se debatirán y votarán dicho jueves.

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La Diputación Permanente tendrá que volver a reunirse más adelante para decidir sobre otros dos decretos que están pendientes de votación en el Congreso, uno con medidas de protección social y laboral y otro con las ayudas a las víctimas de la tragedia Ferroviaria de Urda (Toledo).

El primer decreto de vivienda tiene mayoría

En lo que respecta a los decretos de vivienda, son dos textos distintos: uno incluye un abanico de medidas más amplio para intervenir el mercado de la vivienda ante la escalada de precios y otro modifica el anterior para obligar al propietario a pagar una indemnización al inquilino si decide romper el contrato de alquiler.

El Gobierno intentó aprobar estas dos normas a principios de octubre este año, pero se encontró con la oposición de PP, Vox, Junts y UPN (formaciones que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños) en los dos decretos. Además, el PNV y Coalición Canaria también votaron en contra del decreto que regulaba la indemnización al inquilino.

La caída de esos decretos provocó el adelanto electoral al 29 de noviembre. Una vez disueltas las Cortes, el Ejecutivo decidió volver a aprobar los textos con pequeñas modificaciones para que no fuesen exactamente iguales, con la diferencia de que se votarían en la Diputación Permanente, donde sí tiene los números para aprobar al menos el decreto más general de medidas.

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Este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de izquierdas tiene 34 repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto; frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts.

De este modo, la llave la tiene el PNV, que tiene un escaño en la Diputación. Los vascos ya han confirmado que, tal como hicieron antes del adelanto electoral, apoyarán el decreto más amplio y votarán en contra del segundo.

Así las cosas, el decreto con la prohibición de desahucios, los límites a los fondos 'buitre' en la compra de vivienda o con bonificaciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos podrá convalidarse con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, con la indemnización a los inquilinos, no tiene mayoría para ser convalidado.