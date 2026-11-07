Sánchez promete refuerzo sanitario en El Hierro y convoca para el martes a la comisión de inmigración 

Pedro Sánchez, a su llegada a un acto político del PSC en Tarragona EFE/ Quique García

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con el de Canarias, Fernando Clavijo, a convocar para el próximo martes a la Comisión Interministerial de Inmigración y a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

Así lo ha revelado este sábado Clavijo en redes sociales tras hablar con el presidente Sánchez en una conversación en la que le ha trasladado "la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población".

En su mensaje, Clavijo recuerda que "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".

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Y añade que en respuesta a sus demandas, Pedro Sánchez se ha comprometido a "convocar de urgencia" la Comisión de Inmigración y a reforzar los recursos sanitarios a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Esa reunión, añade el presidente canario, "debe servir para acordar entre ambos gobiernos y los ministerios competentes un plan de actuación conjunto, con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución", porque "no podemos seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava".

También le ha trasladado a Pedro Sánchez que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, porque "Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige la implicación del Estado y de Europa".