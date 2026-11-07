Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Llegan 743 migrantes a Canarias desde medianoche, tras rescatar 3 cayucos más en El Hierro

En lo que va de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 migrantes

Efe
07/11/2026 17:42
Vista de las personas migrantes rescatadas este sábado, en dos cayucos (41 y 68) por la embarcación de Salvamento Marítimo, Guardamar Urania, en aguas cercanas a El Hierro, y trasladados al puerto de La Estaca, en el municipio de Valverde, para ser atendidos por los equipos de emergencia. EFE/ Gelmert Finol
Vista de las personas migrantes rescatadas este sábado por la embarcación de Salvamento Marítimo, Guardamar Urania
EFE/ Gelmert Finol
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han prestado asistencia a tres nuevos cayucos con 286 personas que han desembarcado este sábado en El Hierro, en estos últimos casos en el muelle de La Restinga.

A bordo del primero de los cayucos iban 67 personas, 55 en el segundo y 164 en el tercero, detallan a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

Con estas son 600 las personas que han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos desde la pasada medianoche. Los tres primeros han desembarcado en los muelles de La Restinga con 205 personas y La Estaca con 41 migrantes y 68 respectivamente tras ser asistidos por Salvamento Marítimo.

Además, otras 143 personas han sido rescatadas en una neumática frente a Lanzarote, entre ellas diez mujeres y cinco menores, la embarcación más sobrecargada de este tipo de la que se tenga constancia hasta la fecha en la Ruta Canaria de la inmigración.

La Salvamar Navia ha rescatado este jueves un cayuco con 207 inmigrantes a bordo

Desembarcan en Canarias 901 inmigrantes en nueve embarcaciones

Más información

Mientras tanto, los servicios de emergencia han informado de que otras 600 personas migrantes que habían llegado en cayucos en los últimos días fueron derivadas de madrugada en un ferri desde El Hierro a Tenerife.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias consultadas por EFE han confirmado que a lo largo de la jornada de hoy sábado se prevén más traslados y también desde Tenerife a Gran Canaria.

Según ha podido saber EFE de fuentes del dispositivo de emergencia, para esta tarde está programado el traslado por mar de 560 migrantes desde El Hierro a las islas capitalinas, y a partir de la próxima semana habrá dos frecuencias diarias.

Sin contar con estas últimas 743 personas desembarcadas este sábado, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Feijóo participa en un mitin de precampaña, este sábado, en la Feria de Valladolid

Feijóo advierte al PSOE de que "si han robado el dinero" de la seguridad de los trenes "entrarán en la cárcel"
OTR Press
Ada Colau (i), durante un acto político en Barcelona este sábado

Colau: "Marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos los vamos a freír a impuestos"
EFE
URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

La Aitat recomienda implantar la marcha a la vista tras el accidente en Urda
Europa Press
Vista de las personas migrantes rescatadas este sábado, en dos cayucos (41 y 68) por la embarcación de Salvamento Marítimo, Guardamar Urania, en aguas cercanas a El Hierro, y trasladados al puerto de La Estaca, en el municipio de Valverde, para ser atendidos por los equipos de emergencia. EFE/ Gelmert Finol

Llegan 743 migrantes a Canarias desde medianoche, tras rescatar 3 cayucos más en El Hierro
EFE