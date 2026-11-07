Llegan 743 migrantes a Canarias desde medianoche, tras rescatar 3 cayucos más en El Hierro

Vista de las personas migrantes rescatadas este sábado por la embarcación de Salvamento Marítimo, Guardamar Urania EFE/ Gelmert Finol

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han prestado asistencia a tres nuevos cayucos con 286 personas que han desembarcado este sábado en El Hierro, en estos últimos casos en el muelle de La Restinga.

A bordo del primero de los cayucos iban 67 personas, 55 en el segundo y 164 en el tercero, detallan a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

Con estas son 600 las personas que han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos desde la pasada medianoche. Los tres primeros han desembarcado en los muelles de La Restinga con 205 personas y La Estaca con 41 migrantes y 68 respectivamente tras ser asistidos por Salvamento Marítimo.

Además, otras 143 personas han sido rescatadas en una neumática frente a Lanzarote, entre ellas diez mujeres y cinco menores, la embarcación más sobrecargada de este tipo de la que se tenga constancia hasta la fecha en la Ruta Canaria de la inmigración.

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Mientras tanto, los servicios de emergencia han informado de que otras 600 personas migrantes que habían llegado en cayucos en los últimos días fueron derivadas de madrugada en un ferri desde El Hierro a Tenerife.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias consultadas por EFE han confirmado que a lo largo de la jornada de hoy sábado se prevén más traslados y también desde Tenerife a Gran Canaria.

Según ha podido saber EFE de fuentes del dispositivo de emergencia, para esta tarde está programado el traslado por mar de 560 migrantes desde El Hierro a las islas capitalinas, y a partir de la próxima semana habrá dos frecuencias diarias.

Sin contar con estas últimas 743 personas desembarcadas este sábado, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos.