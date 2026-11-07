La Aitat recomienda implantar la marcha a la vista tras el accidente en Urda

Una imagen del accidente, un día después de la colisión de los trenes de Renfe e Iryo Urda EFE

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha recomendado instaurar de forma provisional la prescripción de marcha a la vista en las líneas de alta velocidad en las órdenes de reanudación de la circulación tras una anomalía en el sistema de seguridad nominal de la línea que obligue a pasar a operar mediante el sistema de respaldo de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

Esta medida se debería mantener "hasta que se revisen y adapten los protocolos de actuación correspondientes", según el informe publicado por la Aitat este sábado, que recopila una serie de recomendaciones en el marco de la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

El organismo ha emitido un informe de recomendación previa, recogido por Europa Press, en el que ha constatado que el paso del sistema de seguridad de la línea al Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) conlleva riesgos que es necesario gestionar.

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En este sentido, ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y a la Adif AV que revisen los protocolos de actuación de los Centros de Regulación de Circulación (CRC) para adaptar las condiciones cuando los trenes que se encuentran en la vía han de regularizar su situación.

El accidente se produjo a las 8.53 horas en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un tren AVE colisionó por alcance contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido ante la señal de entrada de la estación toledana. De acuerdo con las primeras indagaciones, unos veinte minutos antes se había registrado una anomalía por pérdida de transmisión en el sistema LZB que obligó a operar mediante el citado bloqueo de respaldo, lo que requirió el intercambio de información "mediante telefonemas" entre maquinistas y responsables de circulación.

Ante estas circunstancias, la autoridad ha considerado imprescindible evaluar los riesgos asociados a estas transiciones operativas entre equipos de control ferroviario.

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En concreto, indica que cuando una anomalía en el sistema de seguridad nominal de una línea obliga a pasar a operar mediante el BSL, las condiciones de circulación deben adaptarse al cantonamiento de este sistema. "En particular, es necesario comprobar y regularizar la posición de los trenes que ya se encuentran en la línea", subraya.

Así, ha instado a determinar si resulta necesario introducir mejoras en los procedimientos de explotación, modificar las condiciones de utilización del sistema o adoptar modificaciones técnicas y normativas que eviten situaciones de peligro durante la reanudación de la marcha en la red.

"Hasta que se revisen los protocolos y se evalúen los riesgos asociados a esta transición, se considera necesario establecer una medida provisional que refuerce la seguridad durante la reanudación de la circulación, mediante la prescripción de marcha a la vista", subraya.

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La entidad investigadora ha aclarado que estas directrices se han formulado con carácter preventivo al amparo de la legislación vigente, que permite emitir recomendaciones de seguridad sin tener que aguardar a la publicación del informe definitivo.

Por ello, ha subrayado que estas medidas provisionales no presuponen las conclusiones finales que se alcancen sobre el conjunto de las causas y los factores que han intervenido en el accidente.