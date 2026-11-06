Retiran otros tres vagones de la zona del accidente de Urda, donde solo quedan tres más

Trabajos de ADIF en la zona del accidente ferroviario en Urda EFE

Las labores para retirar los trenes siniestrados en Urda (Toledo) continúan este viernes con la retirada en camiones góndola de tres vagones del tren de Renfe, por lo que en la zona del accidente solo quedan otros tres vagones, también del AVE.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que este jueves se han retirado de la zona del accidente todos los vagones del tren Iryo que quedaban e la zona y a primera hora de este viernes han salido ya desde Urda hacia Villaseca de la Sagra (Toledo) tres vagones del tren de Renfe.

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Por lo tanto, han detallado que solo quedan en la zona del accidente tres vagones del AVE de Renfe.

Los vagones que se han retirado de Urda (Toledo) han sido depositados en la base de mantenimiento de AVE de La Sagra, ubicada en Villaseca de la Sagra y propiedad de Renfe, que es donde la jueza instructora del caso ha ordenado el traslado y custodia de los trenes siniestrados.

En el lugar permanecen trabajando diversas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), la unidad de drones del servicio aéreo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, el escuadrón de caballería y Policía Judicial, que en total suman unos cuarenta efectivos.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad -uno de Renfe y otro de Iryo-, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.