Quince personas siguen hospitalizadas tras el accidente de Urda, dos de ellas en la UCI

Flores recuerdan a las víctimas en la zona del accidente ferroviario en Urda EFE

Quince personas permanecen ingresadas a primera hora de este viernes en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dos de las cuales están en UCI y permanecen estables.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que a lo largo de este jueves se han trasladado a cinco pacientes a hospitales de Madrid para mejorar la cercanía a sus familias.

De este modo, desde que se produjo el accidente el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis hospitales del Sescam, 95 ya han recibido el alta.

De los quince ingresados por este siniestro, nueve están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y siete en cama convencional, mientras que en las últimas 24 horas dos han sido trasladados a Madrid y uno ha pasado de UCI a cama convencional.

Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada y otra ha sido trasladada a Madrid, y en el Hospital de Ciudad Real, cuatro permanecen hospitalizados en cama convencional, mientras que dos personas sido trasladadas a Madrid.

En el Hospital de Albacete también hay un hospitalizado en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas ya han sido entregados a sus familias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.

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Comienza el plazo de tres meses para solicitar las ayudas a las víctimas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto este viernes el plazo de tres meses para solicitar las ayudas previstas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento.

Se trata de ayudas directas de carácter no reembolsable destinadas a atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas y de un sistema de anticipos sobre las futuras indemnizaciones que pudieran corresponder en concepto de responsabilidad civil derivada del suceso.

Las ayudas, recogidas en el Real Decreto-ley 32/2026 aprobado en el último Consejo de Ministros, entraron en vigor este miércoles, con un plazo para pedirlas de tres meses a contar desde la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes para establecer el procedimiento de gestión, lo que ha ocurrido este viernes.

Así, estas se pueden reclamar desde este 6 de noviembre de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027, si bien dicho plazo dicho plazo podrá ampliarse de oficio o a solicitud de los interesados "cuando existan razones que así lo aconsejen", informa Transportes en un comunicado.

Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde se encuentra disponible toda la información relativa a las ayudas, incluidos los formularios de solicitud, una guía explicativa y un documento de preguntas frecuentes.

De acuerdo con el Departamento, el procedimiento ha sido diseñado para "minimizar las cargas administrativas" de las personas afectadas, de modo que solo sea necesario aportar la documentación "estrictamente imprescindible", mientras que el resto de la información podrá ser recabada de oficio por la Administración, siempre que las personas interesadas autoricen las consultas correspondientes.

El decreto tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. La cantidad movilizada por el Gobierno asciende a los 30 millones de euros, repartida a partes iguales en más de 15,3 millones (15.309.165,24 euros) tanto para las ayudas urgentes como para anticipos.

Estas se desglosan en una ayuda directa de exactamente 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro en ambos casos.

Además, con el fin de facilitar el acceso a las mismas, se han habilitado Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de las comunidades autónomas en las que residan personas afectadas por el accidente ferroviario.

Estas oficinas prestarán atención personalizada a las víctimas y a sus familiares y ofrecerán apoyo para cumplimentar las solicitudes, obtener la documentación y realizar los trámites necesarios para acceder a las ayudas.

Finalmente, Transportes recuerda que los afectados que, por razones de salud o movilidad, no puedan desplazarse a una oficina serán atendidos en su domicilio, en cualquier punto del país, por personal de la Administración General del Estado a través del programa 'La Administración cerca de ti', impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.