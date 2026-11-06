La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en el AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda

Dos agentes de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Urda EFE

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado el 28 de octubre.

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Según ha informado la EPPO, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".

Esta investigación, añade, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició 'ex officio' por iniciativa propia de la Fiscalía Europea.