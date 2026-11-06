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Sociedad

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en el AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda

Ep
06/11/2026 11:01
Dos agentes de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Urda
Dos agentes de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Urda
EFE
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La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado el 28 de octubre.

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Según ha informado la EPPO, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".

Esta investigación, añade, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició 'ex officio' por iniciativa propia de la Fiscalía Europea.

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