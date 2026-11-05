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Sociedad

Sánchez alaba a Puente por haber "dado la cara" y asumir su "responsabilidad política"

Efe
05/11/2026 18:52
Pedro Sánchez ofrece una rueda de prensa tras la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en Madrid
Pedro Sánchez ofrece una rueda de prensa tras la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, este jueves en Madrid
EFE/ Borja Sanchez-Trillo
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado al exministro de Transportes, Óscar Puente, por haber "dado la cara" y haber actuado con "total transparencia" desde que se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha destacado que finalmente asumió su "responsabilidad política" al renunciar al cargo.

Son sus primeras declaraciones a la prensa sobre la dimisión de Puente, que ha hecho al término de la XXX Cumbre Iberoamericana, y en las cuales ha puesto énfasis en que Puente estuvo "desde el primer minuto" con las víctimas del trágico siniestro, que ha costado la vida a 69 personas, además de provocar numerosos heridos.

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Sánchez ha elogiado no solo la disposición del ya exministro para apoyar a las víctimas, sino también su decisión de abrir inmediatamente una investigación sobre las causas de la "dramática tragedia" de Urda, tal y como la ha definido.

Ha asegurado que Puente ha trabajado para aportar "soluciones" siguiendo criterios técnicos hasta finalmente asumir la "responsabilidad política" con su dimisión, que anunció al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso del pasado martes.

Y ha recordado que este miércoles él apuntó que Óscar Puente renunciaba por "empatía" con las victimas y con el propósito de "reconstruir" la "confianza quebrada" con las líneas de alta velocidad en España.

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Porque, ha concluido, España "no se puede permitir" dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en menos de un año, tal y como manifestó desde Urda el mismo día del accidente.

En evitarlo, ha apuntado, está trabajando el Gobierno y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asumido la cartera de Transportes.  

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