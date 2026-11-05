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Sociedad

Los hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda bajan a 20, cuatro de ellos en la UCI

Efe
05/11/2026 09:25
Los hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda bajan a 20, con 4 en UCI
Unos vagones del AVE permanecen en la zona del accidente
EFE
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El número de pacientes ingresados en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) este jueves ha descendido a veinte, ya que en las últimas 24 horas se han dado dos altas a pacientes que han sido trasladados a Madrid, y del total, cuatro personas están en la UCI estabilizados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que a las 8:30 horas de este jueves 20 personas permanecen ingresadas en cuatro hospitales de la región, de los 110 hospitalizados iniciales en seis centros del Sescam, lo que supone que 90 personas han sido dadas de alta.

En concreto, en el Hospital Universitario de Toledo hay 11 personas ingresadas por el accidente ferroviario de Urda, de los cuales tres están en la UCI y ocho en cama convencional y, además, en las últimas horas dos de los pacientes que estaban hospitalizados en este centro han sido trasladados a Madrid.

Flores recuerdan a las víctimas en la zona del accidente ferroviario en Urda, este miércoles

Entregados a sus familias los restos mortales de 65 de los 69 fallecidos en Urda

Más información

En el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay dos pacientes en cama convencional y en el de Albacete, uno también en cama convencional.

Además, en el Hospital de Ciudad Real permanecen ingresados seis heridos en el accidente, uno de ellos en UCI y cinco en cama convencional.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos. Los restos mortales de 65 de ellos ya han sido entregados a sus familias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

El CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. 

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