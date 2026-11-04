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Sociedad

UGT interpone una querella contra Adif por la filtración de audios del accidente de Urda

Efe
04/11/2026 17:03
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), durante una asamblea de delegados como acto preparatorio de la huelga general del 11N, este martes
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), durante una asamblea de delegados como acto preparatorio de la huelga general del 11N, este martes
EFE/ Salvador Sas
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UGT ha interpuesto una querella contra Adif por la filtración de los audios entre el Centro de Regulación y Control (CRC) del tráfico ferroviario de Atocha y los maquinistas de los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas.

Esta querella se suma a la denuncia interpuesta el pasado viernes por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ante el juzgado de Orgaz para esclarecer el origen de dicha filtración, que tacha de "inaceptable", y que se depuren las responsabilidades que correspondan.

La querella de UGT se extiende a aquellos responsables, directivos o personas que hubieran accedido, copiado, extraído o facilitado a terceros dichas grabaciones, así como a cualesquiera otras personas que, como resultado de la instrucción, pudieran resultar partícipes de los hechos, según un comunicado interno del sindicato.

La organización señala que la querella, presentada por la presunta comisión de delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, supone un paso más en las actuaciones que UGT viene desarrollando desde que conoció la difusión de estas grabaciones.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

El Sindicato de Circulación denuncia ante juzgado de Orgaz la filtración de audios de Urda

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Tras trasladar ya su "gravedad" a la empresa, incluir esta cuestión en la comisión de conflictos y exigir "una investigación hasta sus últimas consecuencias", ahora UGT acude a la vía judicial para esclarecer cómo se produjo el acceso y difusión de estas grabaciones, identificar a quienes pudieran haber intervenido y depurar las responsabilidades que legalmente correspondan.

El sindicato ha insistido en que, detrás de todo esto, hay personas trabajadoras, profesionales que desarrollan su labor, "asumiendo diariamente una enorme responsabilidad y que no pueden verse expuestos ni sometidos a un juicio público a partir de informaciones parciales mientras todavía se investigan las causas del accidente".

El comité de empresa de Adif acuerda una huelga para el próximo 17 de noviembre

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"Identificar un posible error no es lo mismo que explicar un accidente", ha asegurado UGT, para quien la seguridad ferroviaria debe analizarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los factores técnicos, humanos y organizativos que intervienen en un sistema tan complejo como el ferroviario.

En su opinión, investigar debe servir para "aprender y mejorar la seguridad", por lo que subraya que unas filtraciones no pueden condicionar la percepción pública de lo sucedido ni construir un relato anticipado poniendo el foco sobre un trabajador antes de conocer todas las circunstancias.

La organización recalca que ha acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades, pero también "para defender a las personas trabajadoras frente a cualquier señalamiento injustificado". 

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